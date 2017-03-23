Dürüst: "Girne - Lapta yolunun parası hazır"

Aybeniz Küzeci Yıldırım

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, İnönü-Vadili köy yolunun kalan kısmının bir ay içerisinde yapılacağı müjdesini verdi.

Lefkoşa-Girne anayolundaki orta refüj koruyucu bariyerlerinin beton mu yoksa demir korkuluk şeklinde mi yapılması konusunda incelemelerin sürdüğünü dile getiren Dürüst, yarım kalan Girne-Lapta yolunun Telekomünikasyon ve su şebekesi hatlarının tamamlanmasının ardından yapılacağını söyledi.

Diyalog TV’de yayınlanan Güne Merhaba Programı’na katılarak açıklamalarda bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, İnönü ve Vadili bölgesinde incelemelerde bulunduğunu belirtti. Paşaköy-Aslanköy yolunun açıldığını ifade eden Bakan Dürüst, İnönü yolunu gündemlerine aldıklarını kaydetti.

“4 km’lik yolu gündeme aldık”

Dürüst şunları söyledi: “Paşaköy Aslanköy yolunu açtık 5,5 kilometreydi. Orada 1 km eksik bir yol çıktı onu da yaptık. Güvercinlik’teki yola 1 ay içerisinde başlayacağız. Paşaköy’den Vadili’ye giden anayolu da göreceğim. Onun da talimatını vereceğiz. Akıncılar yoluna da bakıp son durumu çözeceğiz. İnönü yolunu da inceleyeceğim. Madem 4 km’dir gündeme alalım o yolu da…”

“Girne-Lefkoşa arasına beton korkuluk yapılması düşünülüyor”

Lefkoşa - Girne anayolunda orta refüj koruyucu bariyerleriyle ilgili soruyu yanıtlarken Kemal Dürüst, bu konuda uzmanların çalıştığını, beton korkuluk yapılmasının ağırlık kazandığını belirtti.

Dürüst bu konuda şöyle dedi: “Refüjlerle ilgili tam rakam bilmiyorum ama bunlar iki tiptir. Ülkemizde daha çok kullanılan ise demir korkuluktur. Beton korkuluğun daha uzun vadede kalıcılığı vardır. Tabi göze hitap etmesi açısından da daha iyi olduğu yönünde bir anlayış vardır. Yine de o yol için hangisi daha sağlıklı ise o tercih edilecektir. Bu konudaki kararı uzmanlara bırakıyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki şuanda Girne-Lefkoşa arasına beton korkuluk yapılması düşünülmektedir. Bütçesi de az değildir.”

“Girne - Lapta yolunun parası hazır”

Yarım kalan Girne-Lapta çift şerit yolunun henüz tamamlanamadığına işaret eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, bu yolun tamamlanabilmesi için Telekomünikasyon ve su şebekesinin çalışmalarının tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

Girne-Lapta çift şerit yolun parasının hazır olduğunu anlatan Dürüst, şunları söyledi: “Girne-Lapta yolunun yarısı hala çift şerit olmadı! Parası elçilikte bekliyor. Neden yapılmıyor? 2010 yıllarında ihale edilen bir projeydi. Daha sonraki yıllarda durduruldu. Durdurulmasının sebebi telekomünikasyon ve su şebekesi hatlarının ötelemesi yapılmadığı içindi. O ihale için ayrılan rakam da o yolun yapılmasına günün koşullarında yetmez olduğu için yapımı durduruldu. Şuanda gündemimizde olan ve kesinlikle hayata geçireceğimiz bir yoldur. Karşıyaka, Lapta, Alsancak çok etkileniyor. Çevre yoluna girmeleri de zorlaşıyor. O yol 10 km bir yol. Sanıyorum o su ötemeleri de tamamlanmış durumdadır. Telekomünikasyonu da tamamlayıp orada bir başka kaynaktan ki, görüşmelerini yaptım aktararak o yolu yapacağız.”