Dürüst: "GSM'deki pahalılığı TC ile kıyaslamak ne kadar doğru?"

Gözde Süreç Sarı- Doğuş Özokutan Çitçioğlu

Eleştirileri yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, BTHK’nın siyasetten arınmış bir şekilde önemli görevler yürüttüğünü belirtti.

GSM ücretlerindeki pahalılığın doğru bir tespit olduğunu ifade eden ancak bunu TC ile kıyaslamanın ne kadar doğru olduğunu soran Dürüst, yüksek insan nüfusunun olduğu yerde fiyatın düşmesinin doğru orantılı olduğunu söyledi.

Sadece numara taşıma sisteminin hayata geçmesi ile birlikte bile fiyatların düşeceğine olan inancını dile getiren Bakan Dürüst, bu konudaki ihale sürecinin başlama aşamasında olduğunu dile getirdi.

Telekomünikasyonda yapılacak düzenlemelerin de rekabet sağlayacağını belirten Dürüst, Kuzey ve Güneydeki GSM’lerin birleşememesinin ise Güney Kıbrıs’tan kaynaklandığını dile getirdi.

Dürüst, 4,5 G ile ilgili çalışmalarda son noktaya gelindiğini belirtti.

SOYER

CTP milletvekili Ferdi Sabit Soyer yeniden söz alarak, maliyet faktöründe nüfus farkı söylemini eleştirerek, bunun fahiş fiyatları savunmak anlamına geldiğini dile getirdi.

Soyer fiyat nüfus oranına Malta’yı örnek verdi. Ulaşım fiyatlarını da eleştiren Soyer, ulaşımda da fiyat politikası sorunu olduğunu anlattı.

TAÇOY

Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy ise nüfusun fiyat açısından önemli bir etken olduğunun doğru olduğunu ancak kayıtlı abone sayısının 800 binden fazla olduğuna işaret etti.

Taçoy, GSM fiyatlarının vergi düşüldüğü zaman Güney Kıbrıs’taki fiyatlardan aşağıda olduğunu dile getirdi.

Son teknolojinin kullanılması, havai hatlardan vazgeçilmesi ve fiber optik sisteme geçilmesi gerektiğini anlatan Taçoy bu şekilde fiyatların azaltılabileceğini anlattı.

Taçoy, numara taşımanın serbest bırakılması ve ulusal plan çıkarılarak 4 G için ihaleye çıkılması halinde hem kalite hem fiyat açısından rahatlama sağlanacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından BTHK 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı oylanarak 31 kabul 1 ret oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.