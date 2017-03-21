Dürüst: “Havaalanı konusunda denetimler yapılıyor”

Gözde Süreç Sarı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de eleştirileri yanıtında, havalimanı konusunda yapılan denetimleri anlattı.

Dürüst, iki türlü denetim yapıldığını, bunlardan birinci ayağında yatırımların projelere uygun olup olmadığının denetlendiğini, bu alanda herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.

Kemal Dürüst, mali denetimin yapılması konusunda bir komite oluşturulacağını, bu komitede ilgili alanlardan temsilciler bulunacağını belirtti.

Havalimanındaki trafik çoğaldıkça gelirlerin arttığını, devletin hesaplamalar yapacağını, şirketin de ödemeyi gerçekleştireceğini söyleyen Dürüst, şu ana kadar resmi olarak bir rakam açıklanmadığını belirtti.

Dürüst, sürecin 17 Şubat’ta başladığını, ilk ödemenin Nisan ayında yapılacağını dile getirdi.

Telekomünikasyon ve 4.5G konusunda Bakanlar Kurulu kararları bulunduğunu kaydeden Dürüst, 4.5G ile ilgili ihaleye çıkılacağını söyledi.

“ÜÇÜNCÜ BİR OPERATÖRLE REKABETİN ARTIRILMASI ÜZERİNDE DURUYORUZ”

Telekomünikasyonun yeniden yapılandırılması ve üçüncü bir operatörle rekabetin artırılması üzerinde durduklarını söyleyen Dürüst, telekomünikasyonla ilgili altyapı yatırımlarının devletten çıkmayacağı bir model düşünüldüğünü belirtti.

Dürüst, toplu taşımacılıkla ilgili AB normlarına uygun bazı tüzükler hazırlandığını ve Toplu Taşımacılık Master Planı ilk etabını bugün Bakanlar Kurulu’nda geçirmeyi öngördüklerini kaydetti.