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  3. Dürüst: "Kıbrıs meselesi ne olacak diyerek hizmetlerin durdurulması yanlış"
Dürüst: "Kıbrıs meselesi ne olacak diyerek hizmetlerin durdurulması yanlış"

Dürüst: "Kıbrıs meselesi ne olacak diyerek hizmetlerin durdurulması yanlış"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Yılmazköy’ü ziyarete ederek vatandaşlarla bir araya geldi, icraatları ve yatırımları anlattı, sorunları dinledi.

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Yılmazköy’ü ziyarete ederek vatandaşlarla bir araya geldi, icraatları ve yatırımları anlattı, sorunları dinledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Dürüst ziyaretteki konuşmasında, KKTC’deki her noktaya eşit hizmet verileceğini söyledi.

İhmal edilmiş, geç kalınmış hizmetler konusunda adım atmanın görevleri olduğunu ifade eden Dürüst, atılacak adımların vatandaşlardan iletilen sorunlar doğrultusunda belirleneceğini kaydetti.

Devlete sahip çıkmanın önemine işaret eden Bakan Dürüst, “Kıbrıs meselesi ne olacak diyerek hizmetlerin durdurulması yanlıştır” dedi.

Konuşmaların ardından, bölgede bulunan bazı sorunları yetkililerle birlikte yerinde inceleyen Bakan Dürüst, acil önlem gerektiren sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.

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