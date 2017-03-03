Dürüst: "Sayıştaylık her zaman için bizlere bir yol göstericidir"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Sayıştay Başkanı Osman Korahan’ı makamında ziyaret etti.

Bakan Dürüst, Sayıştay Başkanı Korahan’ı ziyareti ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında, Bakanlık olarak sürekli istişare içerisinde oldukları Sayıştay Başkanı ile Ercan Havalimanı inşaatı da dahil olmak üzere sıcak olan proje ve konuları görüşmek amacı ile bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu nedenle, Bakanlığımıza bağlı olan tüm mevzuat ve projelerde ilk olarak bilgi ve görüşüne müracaat ettiğimiz kurumumuz Sayıştay Başkanlığı’dır. Sayıştay Başkanımız Osman Korahan da bu noktada her zaman için bizlere bir yol gösterici olmuştur” diyen Bakan Dürüst, her zaman için Sayıştay Başkanlığı ile istişare edeceklerinin altını çizdi.

Sayıştay Başkanı Osman Korahan da ziyaret ile ilgili olarak kısa bir açıklama yaparak, Bakan Dürüst’ün ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Korahan, Bakan Dürüst ile ara ara bir araya gelerek, hem Ercan Havalimanı hem de diğer konular ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını, hukuk çerçevesinde hareket edebilmek adına görüş bildirdiklerini belirterek, “Bakan Dürüst, gerek mevzuat gerekse de atılacak adımlarda, hukuksal çerçeve içerisinde hareket etmek adına bizlerle sürekli istişare içerisinde olmasını takdirle karşılıyor, bu diyaloğun devam etmesi temennisinde bulunuyorum” dedi.