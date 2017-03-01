Dürüst: "Seyrüsefer affı 90 gün sürecek"

Seyrüsefer affı konusunda Dürüst “Kayıttan düşmüş araçları yeniden nasıl kayıt altına alabiliriz ve tüm araçların kayıt altına alınması ve devletin gelir kaynaklarını toparlayabilmek adına bu yasayı çıkardık” dedi.

Dürüst, “ Yasadan yararlanacak olanlar, kesinlikle, seyrüsefer borcu araç kayıttan düşmemiş ise, geriye dönük 1, ileriye dönük 6 aylık ve 1 yıllık süreyi ödemesi gerekecek. Yani 3 borcu varsa 1, ileriye dönük de altı ay veya 1 yıl ödeyerek bundan yararlanabilecek. Örneğin 15 yıllık borcu varsa da, geriye dönük 2 yıl ödemeyle haktan yararlanabilecek ” diye konuştu.

Dürüst, “ Bundan sonra böyle bir af olmayacak. Sistem değişikliğine gideceğiz. Vatandaşlarımızın 90 günlük hak içinde bundan yararlanmasını istiyoruz. Sayın Serdar Denktaş’ın üzerinde çalıştığı yeni bir yasa ile yeni bir adım atacağız” ifadelerini kullandı.

Kemal Dürüst, bir soru üzerine yeni yasa ile seyrüsefer ücretlerinin akaryakıta eklenmesini arzu ettiklerini söyledi

Telekomünikasyon Dairesi’nin geleceğine ilişkin soruları da yanıtlayan Dürüst, yeniden yapılandırmanın şart olduğunu, bu yapılırken de dünyadaki örnekleri baz aldıklarını ifade etti

Dürüst, “Bu konu Kemal Dürüst’le başlamadı. Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşmalarda gerek limanlar gerekse Telekomünikasyon’la ilgili maddeler hep olmuştur” dedi.

Kemal Dürüst, yeniden yapılanmada hiçbir çalışanın mağdur olmayacağını, özlük haklarından bir şey kaybetmeyeceğini ifade etti.

Halka kaliteli hizmet vermek istediklerini kaydeden Dürüst, “Devlet ve hükümet karar vermiştir bunun geriye dönüşü yoktur. Halktan da takdir alıyoruz bu konuda. İhaleye çıkılacak ve isteyen kriterleri yerine koyan herkes ihaleye katılacak . 3. Operatörün de gelmesi herkesin yararına olacaktır”” ifadelerini kullandı

Dürüst, “Telekomünikasyonda yeni gelecek GSM şirketinin Telsim ve Turkcell ile rekabet yapabilecek bir konumda olması için uğraşıyoruz. Gayet özgür özerk ve özgün bir şekilde bu yapıyı sonlandırmak için çalışıyoruz Türkiye Cumhuriyeti’nin de deneyimlerinden faydalanarak bizim coğrafyamıza en uygun olacak çalışmayı sonlandıracağız” dedi.

TEL-SEN’in açıklamalarına da değinen Dürüst, “Sendikanın yapacağı eylemleri ve görüşleri saygı ile karşılıyorum. Onlar karşımızda değil işçilerimizdir. Sorunları ve kaygılarını dikkate alıyorum ancak bir sorun yoktur. Hiçbir çalışan en ufak bir hak veya özlük hakkı sorunu yaşamayacak. Bunlara karşı hala daha politika yapılıyorsa söyleyecek birşeyim yoktur. Ben onlara yardımcı olmak için elimden ne geliyorsa yapacağım” dedi.

Kemal Dürüst, soru üzerine Gönyeli Çemberi’nden, Girne Boğaz’a kadar anayolun New Jersey tipi korkuluk için 1 hafta içinde ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Dürüst, Gönyeli Çemberi’nin de yeni haliyle Mayıs’ta hizmette olabileceğini kaydetti.

Ankara’da açılan iki ihale ile Girne-Acapulco Kavşağı ve Acapulco’dan Büyükkonuk’a kadar yolun çift şerit olacağını belirten Dürüst, Acapulco Kavşağı’ndan Demirhan’a kadar olan dağyolunun da çift şerit olacağını, projelerin Mayıs’ta başlamasının planlandığını açıkladı.