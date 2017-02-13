Dürüst: "Seyrüsefer affı 90 gün yürürlükte kalacak"

Tuğçe Ülkü Aydın

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, Emniyet Kemeri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın raporunu okudu.

Rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ardından tasarı madde madde okundu.

ANGOLEMLİ: “KAZALARIN AZIMSANAMAYACAK KISMI CEP TELEFONU KAYNAKLI”

Tasarının ikinci maddesi üzerine söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, kazaların azalması, güvenlik gibi konular düşünülerek, trafiğin tek bir bakanlık çatısı altına toplanması kararına varıldığını anımsattı.

Kazaların azımsanmayacak bir kısmının sürücülerin cep telefonu ve başka teknolojik araçlar kullanmalarından kaynaklandığına dikkat çeken Angolemli, ilgili bakanlığın caydırıcı önlemler alması gerektiğini kaydetti.

Trafikte, yani seyrüsefer vergilerinin affının konuşulduğunu, birçok vatandaşın da bu yükümlülüğü “nasıl olsa af çıkacak” diye yerine getirmediğine işaret eden Angolemli, ilgili bakandan konu hakkında açıklama istedi.

DÜRÜST: “AFLA İLGİLİ TASARI PAZARTESİ GÜNDEME GELECEK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, de yasa tasarısıyla ilgili bir sıkıntı olmadığını belirterek, konu ile ilgili affın 90 gün yürürlükte kalacağını anımsattı.

Bakan Dürüst, ancak yasa gücünde kararnamenin ara emri alınmak kaydıyla durdurulduğunu hatırlatarak, konunun pazartesi günü Meclis’in gündemine getirileceğini ümit ettiğini söyleyerek, affın yasa gücünde kararname nasılsa o şekilde olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından tasarının 2. maddesi de onaylanarak ikinci görüşmesi tamamlandı, ivediliği olmadığı için 3. görüşme daha sonraya bırakıldı.