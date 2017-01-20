Dürüst: "Toplu taşımacılıkta tarifeler yeniden düzenlenmesi gerek"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, toplu taşımcılıkta tarifelerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, bu konuda girişimde bulunacaklarını ifade etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kemal Dürüst, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) yetkililerini kabul etti. Görüşmede, döviz artışı ile birlikte taşımacılık sektöründeki zorluklar ele alındı.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu görüşmede yaptığı konuşmada, 3 buçuk yıldan beridir herhangi bir tarife düzenlemesinin yapılmadığını, 3 ay önce konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı’na ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına tarifelerin yeniden revize edilmesi ile ilgili olarak talepte bulunduklarını belirtti.

Dövize endeksli olan girdi maliyetlerindeki artışlardan dolayı, şu anda maliyetin altında taşımacılık yapıldığına dikkati çeken Topaloğlu, bir an önce tarife düzenlemesinin yapılması gerektiğini belirtti.

DÜRÜST

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Birliğin tarife düzenlemesi taleplerin, akaryakıt zammı ve dövizdeki artıştan dolayı haklı talepler olduğunu; çok süratli bir biçimde, tarife düzenlemesinin yapılması gerektiğini belirtti.

ÖDEMELER...

Taşımacılık ödeneklerinin 2016 yılındaki ilk taksitinin ödenmiş olmasının yeterli olmadığını belirten Bakan Dürüst, gerek ödemelerin erken çıkarılması, gerekse de tarife düzenlemeleri konularında Maliye Bakanlığı ile görüşerek, en kısa süre içerisinde sektörün en temel iki sorununun giderileceğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, gelecek hafta, tarifeler ve Bakanlık tarafından hazırlanan Taşımacılık Master Planı ile ilgili olarak Birlik yetkilileri ile toplantı gerçekleştirilebileceğini belirtti.