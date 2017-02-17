"Dürüst ve hükümet günü kurtarmaya çalışıyor"

Özlem Çimendal

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, ülke trafiğinde yaşanan sorunlara bugüne kadar köklü bir çözüm modeli getirilmediğini belirterek, bugün yapılan icraatların ise günü kurtarmaya yönelik olduğunu belirtti.

Yol yapımı ya da kamera takılmasıyla sorunların ortadan kalmasını beklemenin hayalcilikten öteye geçemeyeceğine vurgu yapan Avcı, “Önemli olan yollardaki çukurların düzeltilmesi, altyapının tamamlanması, yollardaki gerekli ışıklandırmaların bir an evvel hayat bulmasıdır” dedi.

Trafikte Kazasız Yaşam Derneği Başkanı Hüseyin Sevay da, Ülke trafiğindeki vizyonsuzluğun asıl sorumlularının Ulaştırma Bakanlığına bağlı birimler olduğuna vurgu yaparak, “Ne yazık ki ülkede yaşanan hiçbir olaydan sorumlular sorumlu tutulmuyor” dedi.

Sevay, trafikte sorunun temeline inilmek isteniyorsa bu konularda sorumlu olan Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ve Trafik Dairesi’nin sorumluluğu ne kadar üzerlerine alıp almadıklarına bakılması gerektiğini belirtti.

UBP-DP Koalisyon hükümetinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dürüst’ün ülke trafiğinde yaşanan sıkıntıların hükümetin ortaya koyduğu vizyonla çözüleceğini söylemesine karşın, yıllardır bu alanda kafa yoran 2 örgüt bunun tam aksini savunuyor . Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı ve Trafikte Kazasız Yaşam Derneği Başkanı Hüseyin Sevay Yeni Bakış’a hükümetin trafik konusunda yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Avcı: “İcraatlar günü kurtarma adına yapılıyor”

KKTC’de trafikte yaşanan sorunlara getirilen köklü bir çözüm modeli olmadığını dile getiren Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, bugün yapılan icraatların, günü kurtarma adına yapıldığını savundu.

“Önemli olan kavşakların düzeltilmesi”

Hayata geçirilen yeni 30 kameranın sürati azaltmak için gerekli ancak asıl önemli olanın kavşakların düzeltilmesi olduğunu söyleyen Avcı, “Tamamen kameralarla kazaların önüne geçilemez, hız tespit kameralarını taktık kazalar azaldı gibi bir durum söz konusu olmaz” dedi.

"Önlemlere ek destek olacak icraatlar, icraat sayılmaz"

Ülkedeki trafik sisteminin düzeldiği algısının kameralarla ya da yeni yapılan yollarla değil, en temel sorun olan ehliyet sistemi ve caydırıcılığı olan polis devriyelerinin gerekliliğine dikkat çeken Avcı, “Asıl önemli olan yolların altyapılarının düzgün olmasıdır” şeklinde konuşarak, önlemlere ek destek olması gereken icraatların ise köklü çözüm için yeterli olmadığını savundu.

“En basit ve olması gereken yol çizgileri dahi yok”

En basit ve elzem olan yol çizgilerinin dahi yetersizliğine dikkat çeken Avcı, “Asıl gereken ve önemli olan yol çizgilerimiz dahi yok. Hız tespit kameraları tabii ki faydalıdır ancak bunlar asıl alınması gereken önlemlerin destekleyicisidir” dedi.

“Önemli olan altyapıdır”

Yol yapımı ya da kamera takılmasıyla sorunların ortadan kalmasını beklemenin hayalcilikten öteye geçemeyeceği gerçeğinin de altını çizen Avcı, “Önemli olan yollardaki çukurların düzeltilmesi, altyapının bir tamam olması, yollardaki gerekli ışıklandırmaların bir an evvel hayat bulmasıdır” diye konuştu.

TRAKAYAD Başkanı Hüseyin Sevay:“KKTC’nin trafik vizyonu yok”

Trafikte Kazasız Yaşam Derneği Başkanı Hüseyin Sevay da, KKTC’de bugüne kadar hiçbir alanda etkin ve yasal bir önlem alınmadığına vurgu yaparak, önlem olarak ortaya konulanların da bilimsel temelinin sorgulanması gerekliliği üzerinde durdu. KKTC’nin trafik konusunda kendine özgü bir vizyonu olmadığına değinen Sevay, “Bugün yolların ya da trafiğe getirilen düzenlemelerin neye göre yapıldığı sorulacak olsa, AB kriterlerinden, Türkiye’deki kıstaslardan yararlanıldığı vurgulanacak. Bizim elimizde KKTC’nin kendi yol haritasının ya da belirlediği kriterlerin olduğu yazılı bir dayanağımız var mı? Hayır yok” şeklinde konuştu.

“Önemli olan, gerçek sorumluların sorgulanmasıdır”

Trafikte asıl önemli olanının gerçek sorumluların sorgulanması olduğuna işaret eden Sevay, sorunun temeline inilmek isteniyorsa ilgili çevreler olan Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ve Trafik Dairesi’nin sorumluluğu ne kadar üzerlerine alıp almadıklarına bakılması gerektiğini savundu.

“Yazılı hiçbir şey yok”

KKTC’nin trafik güvenliği vizyonunun olmadığını defalarca dile getirdiklerini, trafik konusunda birçok çalışma yaparak ilgili çevrelere verdiklerini de vurgulayan Sevay, hala ülkede yazılı bir trafik vizyonu ya da politikası olmadığını kaydetti.

“Trafikteki önlemler hangi verilere göre alındı?”

Trafik kazalarının önlenmesi ya da hala yaşanan ölümlü kazalarda asıl sorgulanması gereken kişilerin sorgulanmadığını ifade eden Sevay, “Bizim tek sorunumuz ve eksik bıraktığımız konu budur” dedi.

Sevay, KKTC’deki hız tespit kameralarının ön çalışmasının yapılmadan ülkeye getirildiği ve gerçek anlamına hizmet etmediğini ifade etti. Trafik kazalarını önleme adına alınan önlemlerin, ilgili birimlerin mantık ve bilimsel temellilik üzerine alınan kararlar ışığında hayat bulmadığına da değinen Sevay, bugüne kadar bunların hangi verilere göre ülkeye getirildiği ve caydırıcılığının ne olduğu noktasında hiçbir açıklamanın yapılmadığını kaydetti.

“Hata ölenlere yükleniyor, önlem almakla görevli Ulaştırma Bakanlığı sorgulanmıyor”

Ülkede yaşanan trafik kazalarında ya da önlemi alınmamış her olayda asıl sorumlunun Ulaştırma Bakanlığı ve ilgili birimler olduğunun altını çizen Sevay, “Ancak bizde durum tam farklı oluyor. Sorumluluk ve hata ölenin üzerine yerleştirilmeye çalışılıyor. Ama gerçek maalesef bu değil, gerçek uygulamadıkları, uygulamak istemedikleri, bilmedikleri ve bilmek istemedikleridir. KKTC trafiğinde insan hayatına değer sıfırdır. Sorumluların, sorumsuzluğu kabul ederek istifa etmesi gerekirken, bizde olaylar iki gün sonra unutuluyor” şeklinde konuştu.

“Sorumluluktan kaçılıyor”

Trafikte gerekli bilgi sahibi olmayan ve yatırımı yapmayan asıl sorumluların sorumluluktan kaçtığı gibi, sorgulamayı yapmakla görevli çevrelerin de konuya gerekli ilgiyi göstermediğini ifade etti. Sevay, “Ülkedeki trafikteki vizyonsuzluğun asıl sorumluları ülkenin Ulaştırma Bakanlığı bağlı birimleridir. Ancak hiçbiri yaşanan hiçbir şey ve olaydan sorumlu tutulmuyor” şeklinde konuştu.