Dürüst: “Yedidalga’dan Cengiz Topel yoluna kadar olan yol yenilenecek”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Lefke’de Bakanlığı’na bağlı bazı daireleri ve Lefke Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek, sorunlarla ilgili bilgi aldı.

Dürüst, temasları çerçevesinde Lefke Posta Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi, mahkemeler binasını ziyaret ederek, eksikliklerle ilgili yerinde incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dürüst, daha sonra Lefke Kaymakamı Halil Çorba’yı ziyaret etti.

Bakan Dürüst, buradaki açıklamasında Lefke’nin 6’ncı ilçe olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, Lefke Kaymakamı Halil Çorba’ya görevinde başarılar diledi.

Dürüst, devlet dairelerindeki ihtiyaçları değerlendirmek için Lefke’yi ziyaret ettiklerini belirterek, özellikle Posta Dairesi ve Mahkemelerde eksikliklerin büyük olduğunu gördüklerini ve tümünü gidermeye çalışacaklarını söyledi.

Bakanlığı’na bağlı Planlama ve İnşaat Dairesi’nin Lefke’de aktif çalışması gereğine vurgu yapan Dürüst, elbirliğiyle idari mekanizmaların Lefke’ye yerleşmesine olanak sağlanacağını ifade etti.

KKTC’nin her bölgesinin değerli olduğunu vurgulayan Bakan Dürüst, ülkenin gelişmesi ve halka kaliteli hizmetin sunulması için çalışmaların devam edeceğini, Lefke’nin de tarihte önemli bir yere sahip olan bir bölge olması nedeniyle, ihtiyaç olan her hizmet için hazır olduklarını vurguladı.

Dürüst, Yedidalga’dan Cengiz Topel Anıtı’na kadar olan yolun yenileneceği müjdesini vererek, Bakanlık olarak Lefke’nin daha da gelişmesi için her türlü hizmete hazır olduklarını vurguladı.

ÇORBA

Lefke Kaymakamı Halil Çorba da devlet dairelerinin süratle Lefke’ye taşınması için çalışmaların sürdüğünü kaydederek, Lefke halkının beklentisinin bu yönde olduğunu ve devlet hizmetlerinin bir an önce Lefke halkına ulaşmasının önemine işaret etti.

Bakan Dürüst, temasları çerçevesinde son olarak Gemikonağı’nda taksicileri ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.