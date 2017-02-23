Dürüst'ün liman hayali sadece 'hayal' olarak kaldı

Eniz Orakcıoğlu

Gemikonağı sakinleri Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst tarafından bölgeye liman yapılacak yönündeki sözlerinin aradan geçen zamana karşı gerçekleşmediğini vurguladı.

“Yıllardır aynı vaatleri duyuyoruz ancak bugün itibarıyla hayata geçen hiçbir adım yok” diyen vatandaşlar, Gemikonağı’nın “kaderine terkedilmiş” bir bölge olduğunu belirtti.

Bölgedeki altyapı yatırımlarının da eksik ve yetersiz olduğuna vurgu yapan vatandaşlar,” Lefke Avrupa Üniversitesi olmasa bölgede hayat durur” dedi.

Gemikonağı sakinleri Yeni Bakış’a konuşarak hem bölgenin sıkıntılarından yakındı. Hem de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün söz verdiği limanın sadece lafta kaldığını söyleyerek, liman yapımının sadece hayal olduğunu söylediler.

Can Kaşer;“Liman sadece hayaldir”

“Bana göre yıllardır yapılacak denilen liman sadece hayaldir. Dilin kemiği yok maalesef vaatler de verilir yerine gelmez. Bölgede işsizliğin yanında birde gençlerin bet ofis alışkanlığı var, gençler bet ofislerden çıkmıyor. Gemikonağı’nın bir diğer sorunu ise trafik ve yol problemidir. Maalesef ki bölgemiz KKTC’nin en güzel yerlerinden biri ama yatırım sıfır.”

Elvan Gönen;“Liman yapılacağına inanmıyorum”

“Bakanlarımızın yapacaklarını söyledikleri limanın yapılacağına inanmıyorum. Gemikonağı’na 2 kuruşluk yatırım yapılıyor. Kaldı ki Lefke Avrupa Üniversitesi olmasa burası sıfırlanır. Bölgenin diğer en büyük 2 problemi trafik ve yol problemidir. Ana yol üzerinde araba parkları ve yolun dar olması sebebi ile gidiş geliş arabalar geçmekte zorlanıyor ve yayalarda yol kenarlarından yürüyemiyor.”

Özhan Gönül;“Liman konusunda umutlu değilim”

“Lafı geçen limanın bölgeye yapılacağı konusunda umutlu değilim. Limandan önce de bölgenin çözülmesi gereken başka sorunları da var. Bu sorunların başında yol ve trafik problemi gelmektedir. Yollar dar ve düzensiz olduğundan dolayı, gidiş geliş arabalar geçmekte zorlanıyor, birde yol kenarına park eden araçlar bunu daha da zorlaştırıyor hatta yayalar bile kendine geçecek yer bulamıyor.”

Serafettin Yıldırım;“İcraat yok”

“Önce bozuk ve dar olan yollar yapılsın, sonra limanda yapılsa iyi olur. Yıllar var liman yapılacağı söylenir ama henüz bir icraat görülmedi, söylenenler sadece lafta kaldı. Bunun yanında bölgede park sorunu da büyük sıkıntı. Bir diğer problem belediyenin doğru düzgün hizmet vermemesidir. Ülkenin en büyük sorunlarından biri olan işsizlik de bölgenin başlıca sorunları arasında yer almaktadır.”

Yıldırım İsretoğulları;“Yıllardır duyuyoruz”

“Liman yapımı yıllardır siyasiler tarafından duyduğumuz ama hiçbir zaman icraata dökülmeyen bir projedir. Bunun yanında köyde yol, işsizlik gibi sorunlarda başı çekmekte, belediye bile bölgeyle doğru dürüst ilgilenmemekte ve hizmet vermemektedir.”

Önder Gönül;“Liman bile yapılsa bu memleket kurtulmaz”

“Buraya liman bile yapılsa hiçbir şey olmaz, memleket batmış durumda. Sabahtan beri restoranda müşteri beklerim gelen giden yok, siftah bile etmedik. Çarşıda insan bile yok, maalesef öğrenci gidince işler duruyor, üniversite öğrencileri olmasa şimdiye çoktan kepenk kapatmıştık. Bunun yanında Gemikonağı’na hiç yatırım yok, yatırım yapanda fazla dayanamayıp kapatıyor.”

Hasibe Gönül;“Söylemler var, icraat yok”

“Yıllardır liman söylemleri var ama liman yok. Kaldı ki liman yapılsa bile ben bu bölgenin düzeleceğine dair umut taşımıyorum. Öğrenci olmasa esnaf iş yapmayacak, şimdi öğrenciler gitti hiçbirimiz iş yapmıyoruz. Bölgeye dükkan açan ya da yatırım yapan çok geçmeden kapatıyor. Bölgede büyük sıkıntılar var.”