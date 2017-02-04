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Düşürülen çantada ne var aldı

Düşürülen çantada ne var aldı

Fatma Sevilay Mutsuzlar tarafından düşürülen  bel çantası ve içerisinde muhafaza edilen  kimlik kartı, sürüş ehliyeti, 1048 TL nakit para ile muhtelif evraklar, H.A.(E-39) tarafından bulunarak çalındı.

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Dikmen’de, 20 Temmuz Caddesi üzerinde Fatma Sevilay Mutsuzlar tarafından düşürülen  bel çantası ve içerisinde muhafaza edilen  kimlik kartı, sürüş ehliyeti, 1048 TL nakit para ile muhtelif evraklar, H.A.(E-39) tarafından bulunarak çalındı.  H.A tutuklandı.

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