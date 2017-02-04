Düşürülen çantada ne var aldı

Dikmen’de, 20 Temmuz Caddesi üzerinde Fatma Sevilay Mutsuzlar tarafından düşürülen bel çantası ve içerisinde muhafaza edilen kimlik kartı, sürüş ehliyeti, 1048 TL nakit para ile muhtelif evraklar, H.A.(E-39) tarafından bulunarak çalındı. H.A tutuklandı.