Lefkoşa6 °C
  • UptownPark
  • Pilates yapmanın vücudunuza 9 faydası
  • "Hayır" diyebilmek mutlu ediyor
  • Ses kısılmasının 7 nedeni
  • Karşınızda yıkanılabilir android telefon
  • "Her gün tartılmayın"
  • Diş fırçasını ıslatmayın
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Duyarlı vatandaşlara çağrı
Duyarlı vatandaşlara çağrı

Duyarlı vatandaşlara çağrı

Her Daim Dostlar grubu, yarın sabah köpek barınağını ziyaret ediyor

A+A-

Hüseyin Çiçek

Kısa süre zarfından yaptıkları güzel işlerle adını duyuran “Her Daim Dostlar Grubu”, yarın sabah Gazimağusa Belediyesi’nin inşa ettiği Hayvan Barınağını ziyaret edecek. 

Diyalog muhabirine etkinlikle ilgili bir açıklama yapan grup üyelerinden Yusuf Şentuğ, insanlar tarafından evcilleştirilen köpek ve kedi gibi hayvanların refah içerisinde yaşamalarının insanların bir ödevi olduğunu söyledi.

İnsanların  Pet shoplardan önce hayvan barınaklarından hayvan sahiplenmesinin gerekli olduğunu anlatan Şentuğ, sokak hayvanlarının da belediye tarafından gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra doğal yaşama bırakılması gerektiğini savundu.

Sevimli insan dostu canlıları köpeklerin durumu karşısında  farkındalık yaratmak, onların da bir can taşıdığını ve doğada yaşama hakları olduğuna vurgu yapmak amacı ile Cumartesi gübü saat 08.30 ile 09.00 saatleri arasında Gazimağusa Hayvan Barınağı’nı ziyaret edeceklerini belirten Şentuğ, tüm duyarlı yurttaşları sevgi ve yemlerini de yanlarına alacak etkinliğe katılmaya davet etti.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.