Duyarlı vatandaşlara çağrı

Hüseyin Çiçek

Kısa süre zarfından yaptıkları güzel işlerle adını duyuran “Her Daim Dostlar Grubu”, yarın sabah Gazimağusa Belediyesi’nin inşa ettiği Hayvan Barınağını ziyaret edecek.

Diyalog muhabirine etkinlikle ilgili bir açıklama yapan grup üyelerinden Yusuf Şentuğ, insanlar tarafından evcilleştirilen köpek ve kedi gibi hayvanların refah içerisinde yaşamalarının insanların bir ödevi olduğunu söyledi.

İnsanların Pet shoplardan önce hayvan barınaklarından hayvan sahiplenmesinin gerekli olduğunu anlatan Şentuğ, sokak hayvanlarının da belediye tarafından gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra doğal yaşama bırakılması gerektiğini savundu.

Sevimli insan dostu canlıları köpeklerin durumu karşısında farkındalık yaratmak, onların da bir can taşıdığını ve doğada yaşama hakları olduğuna vurgu yapmak amacı ile Cumartesi gübü saat 08.30 ile 09.00 saatleri arasında Gazimağusa Hayvan Barınağı’nı ziyaret edeceklerini belirten Şentuğ, tüm duyarlı yurttaşları sevgi ve yemlerini de yanlarına alacak etkinliğe katılmaya davet etti.