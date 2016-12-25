Duyarsızlık devam ediyor

Melin Dobran

Girne-Lefkoşa anayolu Ciglos mevkiindeki duraklama alanı çöplüğe dönmüş durumda. Bir zamanlar ailelerin ve birçok kişinin manzaraya nazır dinlendiği alandaki piknik masaları da kırılmış durumda.

Bölgeden geçen vatandaşlar bu duruma tepki göstererek, sorumsuz kişilerin orada geceleri içki içip çevreyi kirlettiğini söyledi.

Vatandaşlar, “Alanı kullanan kişiler, çöplerini toplaması gereken yerde etrafa atıyor. Bu alana insanlar dinlenmek, piknik yapmak için gelirdi. Artık burası geceleri içki âlemi yapanların yeri oldu. Çok yazık bu kadarı da olmaz.

Yenileni içileni toplayıp çöp torbasına koymak çok mu zor? Resmen çevreyi katlediyorlar. Turizm bölgesi olan Girne’ye bu görüntüler yakışmıyor” dedi.