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  3. "Duygudaki 3 Renk" Klasik Müzik Konseri, 13 Nisan’da
"Duygudaki 3 Renk" Klasik Müzik Konseri, 13 Nisan’da

"Duygudaki 3 Renk" Klasik Müzik Konseri, 13 Nisan’da

"Duygudaki 3 Renk" Klasik Müzik Konseri, 13 Nisan’da gerçekleşecek.

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"Duygudaki 3 Renk" Klasik Müzik Konseri, 13 Nisan’da gerçekleşecek.

SOS Çocuk Köyü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Demet Alkan,  Ayşe Güler Akın ve Ayşe Karaoğlan önderliğinde gerçekleşecek konser, saat 20:30'da Bellapais Manastırı'nda yer alacak.

Konserden elde edilen gelir, SOS Çocukköyü Derneği'ne bağışlanacak.

Konser biletleri 20 TL karşılığında Lefkoşa ve Girne Şubeleri- Gloria Jean's Coffees, Deniz Plaza, Bellapais Manastırı ve SOS Çocuk Köyü’nden alınabilecek.

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