Düzova’da elekrik hırsızlığı
Düzova’da yaşayan H.K’nin (E-38) evinde yapılan kontrolde elektrik hırsızlığı yaptığı tespit edildi.
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Düzova’da yaşayan H.K’nin (E-38) evinde yapılan kontrolde elektrik hırsızlığı yaptığı tespit edildi.
Polis Basın Bülteni’ne göre 2 bin 326 TL’lik elektrik hırsızlığı yaptığı tespit edilen H.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.
SAZLIKÖY’DE KANUNSUZ MAL TASARRUFU
Sazlıköy’de T.Y’nin (E-36) ikametgahında dün yapılan aramada, dört farklı araca ait makine bulundu.
T.Y’nin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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