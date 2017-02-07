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Düzova’da elekrik hırsızlığı

Düzova’da elekrik hırsızlığı

Düzova’da yaşayan H.K’nin (E-38) evinde yapılan kontrolde elektrik hırsızlığı yaptığı tespit edildi.

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Düzova’da yaşayan H.K’nin (E-38) evinde yapılan kontrolde elektrik hırsızlığı yaptığı tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre 2 bin 326 TL’lik elektrik hırsızlığı yaptığı tespit edilen H.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

SAZLIKÖY’DE KANUNSUZ MAL TASARRUFU

Sazlıköy’de T.Y’nin (E-36) ikametgahında dün yapılan aramada, dört farklı araca ait makine bulundu.

T.Y’nin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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