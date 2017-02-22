Ebyen'de yol kesen teröristler hükümete ait 3 askeri aracı kaçırdı

Yemen'in güneyindeki Ebyen vilayetinde terör örgütü El-Kaide'nin Hükümet güçlerine ait mühimmat yüklü 3 askeri aracın yolunu keserek kaçırdığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ebyen vilayetinin Loder bölgesinde El-Kaide'li teröristler tarafından durdurulan mühimmat yüklü 3 askeri araç kaçırıldı.

Taiz kentindeki askeri birliklere mühimmat taşıyan araçlardaki askerlerin de teröristlerce alıkonulduğu kaydedildi.

Hükümet güçleri, geçen yıl ağustos ayında Ebyen'de kontrolü sağladığını ve kenti El-Kaide militanlarından temizlediğini duyurmuştu. Ancak militanlar emniyet noktalarına ve askeri birimlere zaman zaman saldırılar düzenliyor.