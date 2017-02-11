Ecel yolda yakaladı

Suna Erden

Ercan- Gaziköy yolunda dün meydana gelen trafik kazasında 33 yaşındaki Ali Ilgaz hayatını kaybetti. Kazada, Ilgaz’ın aracı kullandığı ve aşırı süratli olduğu belirtildi. Yaşan feci kazada 25 yaşındaki Safa İnaltekin de yaralandı. Yaşamını yitiren Ilgaz’ın KKTC’de askeri görevli olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE SON NEFES

Ercan Havaalanı ile Meriç köyü arasındaki yolda meydana gelen kazada 33 yaşındaki Ali Ilgaz hayatını kaybetti. Kaza, Ali Ilgaz’ın saat 11.00 sıralarında, yönetimindeki FM 326 plakalı araçla Ercan- Gaziköy yolunda seyrederek dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki servi ağacına çarpması sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu sürücü Ali Ilgaz olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta yolcu olarak bulunan Safa İnaltekin yaralandı. İnaltekin, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altına alındı. İnaltekin’in hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

