"Eczane açmak kolay ayakta kalmak zor"

Devrim Demir

Eczacılık her geçen gün daha da vazgeçilmez olan, gelişen, çağın ihtiyaçlarına ayak uydurarak ayakta kalan ve üstelik pek çok meslek yok olup giderken, aksine, tüm toplumlarda daima en güvenilir ve gençler tarafından en çok tercih edilen meslekler arasında yer alan güvenilir bir iş.

Tıpkı diğer meslekler gibi eczacılık, çevre, yaşam koşulları değiştikçe yok olmayan, doğrudan insan sağlığı ile ilgili değerli, vazgeçilmez bir meslek.

Eskiden eczacılar, ülkenin en çok kazanan meslek gruplarından biriydi.

Ülkede her geçen yıl artış gösteren eczane sayısı, kazancı düşürdü ve artık eczaneler de diğer birçok meslek grubu gibi, sorunları olan yerler.

2000 yılında ülkede açılan eczane sayısı beşti. 2010 yılına kadar bu seyir böyle devam etti 2010 yılında ise 7 yeni eczane açıldı.

Herşeye rağmen 2010 yılından 2014 yılına kadar her yıl açılan eczane sayısı parmakla sayılırken, 2016 yılında bir anda 28 yeni eczane açıldı.

KKTC’de şuan için toplam 211 eczane var.

Eczacılığa yıllarını adamış ve henüz bu meslekte iki, üç senelik olan eczacılarda ardı ardına mesafe gözetmeksizin açılan eczane sayısından rahatsız.

Genç eczacılar, “Açılan her yeni eczane eczacıya vurulan engeldir” sözlerini ifade ederken, meslekte yirmi ve otuz yılını geride bırakan eczacılar mesleklerinin tehlike altında olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Cevher Cem Süzal, eczacıların bugün yaşadıkları sorunlarını ve sıkıntılarını Havadis okurları ile paylaştı.

Süzal: Mesafe tüzüğü derhal uygulanmalı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Cevher Cem Süzal, mesafeye ilişkin 2015 yılında Bakanlar Kurulu tarafından gerekçe gösterilmeden geri çekilen mesafe tüzüğüne değindi.

Süzal, tüzükte iki eczane arasında 350 metre mesafe olmasına yer verildiğini ancak tüzüğün geri çekildiğine vurgu yaptı.

Cevher Cem Süzal, sözlerine şöyle devam etti: Fakültede okuyan hepsi olmamakla birlikte tüzüğe karşı çıktılar. Eczacılık ve Zehirler Yasasına göre, kentesel ve kırsal kesimlerde eczane açılışı ile ilgili gerekli görüldüğü zaman kısıtlama getirilebilir. Bu yasa İngiliz yasası ve bizim hazırladığımız tüzük gerekçe gösterilmeden geri çekildi.

“Mesleğimiz tehlike altında”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Cevher Cem Süzal, bilinçsizce açılan eczane sayısından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Süzal, “Nüfusu belli bir ülkede yaşıyoruz. Şu anda ada genelinde 211 tane eczane bulunmakta ve bizim yaptığımız araştırmaya göre bizim nüfusumuza göre 150 eczane olması gerekmekteyken biz bu sayının üstündeyiz. Lefkoşa bölgesinde eczane sayısı olması gerekenin oldukça üstünde, önümüzdeki yıllarda mezun olacakları da düşünürsek sayımız 450’yi bulacak. Bu sayıyı ülke hiçbir şekilde kaldırmaz, hem mevcut eczaneler hem de yeni açılacak eczaneleri zor günler beklemekte.

Hızla artış gösteren eczane sayısı mevcut eczanelerin kazancını gözle görülür şekilde düşürdü” dedi.

Süzal dünyadaki uygulamaları örnek gösterdi

Süzal, 2015 yılında geri çekilen mesafe tüzüğü ile ilgili siyasilerin bu konuda tekrardan el atması gerektiğine vurgu yaparak, “Konuyla ilgili sıkıntılarımızı birçok kez dile getirdik. Avrupa Birliği ve dünyadaki uygulamaları anlattık, tekrardan hukukçularla bir çalışma yaptık yeniden bunu gündeme getireceğiz. Fakülteler açılırken kimse bize danışmadı, ülkenin koşullarına bakarak bu meslek ile ilgili kontenjan getirilmesi gerekirdi. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak çağdaş bir şekilde hizmet vermek istiyoruz. Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamaları kendi ülkemizde de uygulamak istiyoruz.

Avrupa Birliği ülkelerinde eczane sahipliği ve eczanelerin yasal durumu ile ilgili bilgiler ülkelere göre belli. Bizim ülkemizde de mesafe tüzüğü şart, ancak bu şekilde eczane sayısının artışı önlenecek. Eczacılar Birliği olarak, bir an önce bu konuda siyasi iradeyi göreve davet ediyoruz. Mesleğimizin geleceğini düşünerek, siyasiler bu popülist politikadan geri adım atmak zorunda” şeklinde konuştu.

“Fiyat artışları dövizden kaynaklanıyor”

İlaçlara yapılan zamlara da dikkati çeken Cevher Cem Süzal, ilaçlara yapılan zamlarla ilgili eczacıların sorumlu olmadığına değindi.

Süzal, “Dövizin aşırı artışı ve Türkiyede’ki zamlar ilaçlara da yansıdı. İlaçların büyük bir çoğunluğu Türkiye’den ithal edilmekte” dedi.

Eczacılar ne dedi?

Hüseyin Öztekiner (Öztekiner Eczanesi)

“Avrupa Birliği ülkelerinde mesafe yasası nüfus planlamasına göre ayarlanarak eczane açılmakta. Bizim ülkemizde Avrupa Birliği Yasası uygulanacak olsa, 85 eczane açılması gerekirdi. Şu an 212 tane eczane mevcut ve bu sayı giderek artmakta. Ben 20 senelik eczacıyım, ilaçların fiyatları belli, eczane sayısı arttıkça satışlar azalıyor. Bu işteki kar durumu bitmiş durumda bu benim mesleğim ve mecburen bu işi yapıyorum artık. Zararımıza çalışıyoruz. Eczanelerin açılış kapanış saatlerini zor ayakta tutuyorken, sosyal medyada yapılan eczane reklamlarının önüne geçemiyoruz ve bunlar için yasaya göre disiplin suçlaması getirilecek.”

Seval Karafistan (Seval Eczanesi)

“Mesafe Tüzük Yasasını geçiremediğimiz için, sınırlandırma yok. Üniversitelerde bu bölüm için sınırlandırma olmadığı için sürekli mezun geliyor. Laboratuar dersi vermeden mezun veren üniversiteler var. Ben mezun olduğum zaman 6 ay staj gördüm, 4 yılda başka bir eczane yanında çalıştım. Bugün yeni mezunlar daha birçok şeyi bilmeden tecrübesiz bir şekilde eczane açıyor. Eczacılık sermaye gerektiriyor, 2 yıl öncesine kadar 4 bin liralık tarihi geçmiş ilaç atarken, eczane sayısının artması işlerimizin düşmesi ile geçen yıl 7 bin TL’lik tarihi geçmiş ilaç attım.”

Umut Öksüz (Umut Öksüz Eczanesi)

“Ben 2 yıllık eczacıyım, Lefkoşa’da sadece 84 eczane var. Eczane açılması sorun değil, ülke şartlarını dikkate aldığımızda bizim işimiz sermaye istiyor. Bugün yeni bir eczane en az 200 Bin TL’ye mal olur. Her yeni açılan bir eczane hasta portföyünü günden güne azaltmakta. Ülkemizde eczane mesafesi çok önemli, çünkü artış oldukça bu hem bizi hem de yeni açılan eczaneleri etkilemekte. Tabela parası, vergiler, kira parası bu bizi yıpratıyor. Ben bu ülkede yaşamak istiyorum ve mesleğimi icra etmek isterim. Kendi mesleğimi kendi ülkemde yapmak istiyorum, eczacıların sorunlarına ise siyasiler yaklaşmıyor. Gelirimiz düşüyor, sağlık sektörü rekabet kaldırmaz. Açılan her yeni eczane, eczacıya vurulan bir engeldir. Ülkedeki Sağlık Bakanı ise sadece doktor ve hemşirelerin değildir, sağlığın temel taşı eczacıların sorunları da çözüm beklemekte.”

Mustafa Gürman (Gürman Eczanesi)

Nüfus oranına bakıldığı zaman sayımız bizi ne yazık kaldırmıyor. Ben 6 yıllık eczacıyım, 2014 yılında kendi yerimi açtım. Bugün sayımızın artma nedeninin bir diğer sebebi ise birçok anne baba çocuğunun iyi bir iş yeri var diye gösteriş uğruna yok oluyoruz. Mesafe Tüzüğü olmadığı için açılan her eczane sayesinde hiçbir farklımız yok, bir sokakta 4, arka sokakta ise 6 tane eczane var. Bu mesleği sevdiğim için seçtim, bu saatten sonra müşteriyi kazanmanın tek yolu güler yüzdür.”

Sevcan Güvenir (Sevcan Eczanesi)

“Mesafe Tüzüğü istedik, ancak tüzük geri çekildiği için eczane açarken hiçbir sınırlama yok. Bugün Kıbrıs Türk eczacılar Birliğine kayıtlı sadece 250 eczane var, bu sayı iki üç seneye kadar hızla artacak. 28 senelik eczacıyım, bütün üniversiteler şuan eczacılık okutuyor. Hızla artış gösteren bu sayı bu gidişle 450’yi bulacak ve kimse önünü alıp bir düzenleme getiremiyor.”