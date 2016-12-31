Eczane hırsızına kötü haber

Hırsızlık suçundan birçok sabıkası olan ve defalarca hüküm giyen Serhat Yıldırım son olarak Girne’de işlediği suçtan dolayı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Rızkı Eczanesi para çalan zanlının Şubat ayı 2016 tarihinde hırsızlık suçundan tahliye olduğu belirtildi. Üç gündür soruşturma amaçlı poliste tutuklu bulunan zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Sabıkası etkili oldu

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlının 28 Aralık sabah saatlerinde Girne’de faaliyet gösteren “Rızkı Eczanesi”nin penceresi demir parmaklıklarını levye ile kırıp içeriye girerek 395 TL ve 10 Sterlin nakit parayı çaldığını söyledi. Zanlının Girne’de tespit edilerek gözaltına alındığını ve mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 dün tutukluluk emri alındığını belirtti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer birçok sabıkası olduğunu ve son olarak Şubat 2016 tarihinde şartlı tahliye olduğunu ifade ederek teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, hırsızlık suçundan birçok sabıkası bulunan zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 2 ay süre ile cezaevine gönderdi.