Lefkoşa19 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Kadınların ömrünü 14 yıl kısaltıyor
  • Zayıflamak için yerken iki kere düşünün
  • Gece sık uyananlar dikkat!
  • Çocukta göz tembelliğine dikkat
  • 40 yaşın üzerindeyseniz dikkat
  • Bu 7 davranış böbreklerinizi bitiriyor
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Ed Sheeran, Game of Thrones'ta rol alacak
Ed Sheeran, Game of Thrones'ta rol alacak

Ed Sheeran, Game of Thrones'ta rol alacak

Dizi, 2018 yılında final yapacak

A+A-

Grammy ödüllü Ed Sheeran'ın, Game of Thrones'un yedinci sezonunda konuk oyuncu olarak rol alacağı duyuruldu. 

Game Of Thrones oyuncuları Maisie Williams ve Sophie Turner’la birlikte dizinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss’ın katıldığı bir panelde, söz konusu dizinin sekizinci sezonuyla birlikte sona ereceği de açıklandı.

Dizinin 2018 yılında yayınlanacak son sezonu, sadece altı bölümden oluşacak.

Benioff, Maisie Williams’ın bir Ed Sheeran hayranı olduğunu ve uzun zamandır İngiliz müzisyeni diziye dahil etmek için çabaladıklarını dile getirirken, nihayet bu sene bunu gerçekleştiriyor oldukları için de mutlu olduklarını söyledi.

Daha önce Kurt Sutter’ın yaratıcısı olduğu The Bastard Executioner isimli mini seride rol alan Ed Sheeran, geçtiğimiz yıl vizyona giren Bridget Jones’s Baby filminde de cameo yapmıştı. Grammy ödüllü Ed Sheeran'ın Divide albümü Spotify’daki ilk gününde 56,727,861 dinlenme sayısına ulaşmıştı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.