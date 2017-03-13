Ed Sheeran, Game of Thrones'ta rol alacak

Grammy ödüllü Ed Sheeran'ın, Game of Thrones'un yedinci sezonunda konuk oyuncu olarak rol alacağı duyuruldu.

Game Of Thrones oyuncuları Maisie Williams ve Sophie Turner’la birlikte dizinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss’ın katıldığı bir panelde, söz konusu dizinin sekizinci sezonuyla birlikte sona ereceği de açıklandı.

Dizinin 2018 yılında yayınlanacak son sezonu, sadece altı bölümden oluşacak.



Benioff, Maisie Williams’ın bir Ed Sheeran hayranı olduğunu ve uzun zamandır İngiliz müzisyeni diziye dahil etmek için çabaladıklarını dile getirirken, nihayet bu sene bunu gerçekleştiriyor oldukları için de mutlu olduklarını söyledi.



Daha önce Kurt Sutter’ın yaratıcısı olduğu The Bastard Executioner isimli mini seride rol alan Ed Sheeran, geçtiğimiz yıl vizyona giren Bridget Jones’s Baby filminde de cameo yapmıştı. Grammy ödüllü Ed Sheeran'ın Divide albümü Spotify’daki ilk gününde 56,727,861 dinlenme sayısına ulaşmıştı.