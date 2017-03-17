EDEK: "Eide, sürekli usul dışına çıkıyor"

Rum siyasi partileri, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye tepki gösterdi ve “faaliyetleri” konusunda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e de sorumluluk yükledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, DİKO, açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Eide’nin dört temel Avrupa özgürlüğüne ilişkin entrikalarıyla” hem fikir olup olmadığı konusunda yanıt vermesini istedi.

DİKO buna paralel olarak Rum hükümetini, Eide’nin önümüzdeki hafta Brüksel’e gitmesi ve Avrupalı yetkililerle temaslarda bulunacak olması konusunda izahat vermeye de çağırdı.

EDEK ise açıklamasında, Rum hükümeti ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Eide’nin sürekli usul dışına çıkması konusunda kabahatsiz olmadıklarını” ifade etti.

“Eide’nin faaliyetlerinin, yıkıcı olmasının ötesinde ciddi tehlikelere gebe olduğunu” da iddia eden EDEK, Eide’nin BM Güvenlik Konseyi’nin belirlediği görev koşulları çerçevesinde hareket etmeyip, daha çok belirli amaçlara hizmet etme konusunda hareket ettiğini öne sürdü.

Vatandaşlar İttifakı ise, açıklamasında, “Türk talebinin kabul edilmesinin, Kıbrıslı vatandaşları ve Kıbrıs Cumhuriyetini, ikinci sınıf vatandaş ve devlet haline getireceğini” ileri sürdü.

Vatandaşlar İttifakı, “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sessizliğinin ise, müzakerelerin yeniden başlaması için yeni tavizlerde bulunulmasına ilişkin niyetlerin alameti olduğunu” kaydetti.

Dayanışma Hareketi ise açıklamasında, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin ileri sürdüğü “Türk dostu faaliyet ve hareketlerinin” bir süredir şaşkınlık yaratmadığını ifade etti.

Ekologlar ise açıklamasında, Eide’ye yönelik “açık çekin” kötü bir örnek teşkil edeceğini iddia ederken; ELAM ise açıklamasında, Rum hükümetini eylemde bulunmamakla suçladı.