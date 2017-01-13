Deniz Abidin / Özlem Çimendal

İnönü Köyü gençleri kırsal kesim arsası bekliyor. Gençlerin yaşamlarını sürdürebilmek için civar köylere kaçtıkları bu gidişle köyde hiç gencin kalmayacağı belirtiliyor.

Yeni Bakış’a konuşan İnönü Köyü Muhtarı Ömer Efendi, köy sakinleri olarak hükümet tarafından genç nüfusa kırsal kesim arsası verilmesini istediklerini belirterek,

“Arsa verilmezse bu gençler ne yapacak? Nerede hayat kuracak? Bizim köyümüzün gençleri burayı seviyor ve burada yaşamak istiyor” diye konuştu.

Efendi, “Her köyün olduğu gibi bizim de eksikliklerimiz var. Her şey güllük gülistanlık değildir. Ancak belediye elinden geleni yapıyor. Geriye kalanı siyasilerimizden bekliyoruz” dedi.

İnönü Köyü’nde yaşayan genç nüfus kendilerine kırsal kesim arsası verilerek yaşamlarını köyde sürdürmek istiyor. Yeni Bakış’a konuşan İnönü Köyü Muhtarı Ömer Efendi, köy sakinleri olarak hükümet tarafından genç nüfusa kırsal kesim arsası verilmesini istediklerini belirtti. Efendi, yıllarca gelmiş geçmiş tüm hükümetler tarafından Rum köylerinin neredeyse tümüne kırsal kesim arsası dağıtıldığını ifade ederek, İnönü gençlerinin hayatlarını köylerinde kurmak istediğini belirtti. “Bizim toprağımız Türk toprağıdır” diyen Efendi, gençlerin çevre köylere gitmekte olduğunu, bu gidişle köyde hiç gencin kalmayacağını kaydetti. Efendi, “Arsa verilmezse bu gençler ne yapacak? Nerede hayat kuracak? Bizim köyümüzün gençleri burayı seviyor ve burada yaşamak istiyor. Ancak bu gençlere böyle bir imkan sunulmazsa bu gençler ne yapacak?” diye sordu.

“Köyün yeni düğün salonuna ihtiyacı var”

Efendi, İnönü Köyü’nün nüfusunun artmakta olduğunu, 1974 yılından önce 700 nüfusa sahip olan köyün şimdi bini bulduğunu söyledi. Her köyün olduğu gibi İnönü Köyü’nün de eksiklikleri olduğunu belirten Efendi, Belediyenin iyi kötü bir şeyler yapmaya çalıştığını kaydetti. Efendi, köyün yeni bir düğün salonuna ve gençlerin zaman geçirebileceği kapalı spor salonuna ihtiyacı olduğunu belirterek, ovaya açılan yolların mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

“Her şey güllük gülistanlık değil”

Siyasilerin köye çok sık uğramadığını ifade eden köy muhtarı Ömer Efendi, daha çok siyasinin köyü ziyaret ederek sorunları dinlemesini istedi. Efendi, köyde gençlerin daha çok eğlenebileceği mekanların açılması gerektiğini söyleyerek, köyde faaliyetin yapılabileceği tek yapılabileceği yerin çim saha olduğunu belirtti. Efendi, “Her köyün olduğu gibi bizim de eksikliklerimiz var. Her şey güllük gülistanlık değildir. Ancak belediye elinden geleni yapıyor. Geriye kalanı siyasilerimizden bekliyoruz” diye konuştu.