Efsane oyun Google Play Store'da!

iOS için geçtiğimiz haftalarda çıkışını gerçekleştiren ve dünya çapında en çok indirilen oyunlar arasında yer alan Super Mario Run, şimdi de Android platformuna geliyor. Nintendo, bugün sürpriz bir şekilde Android için Super Mario Run oyununu Google Play Store'da listeledi.

Aynı iOS'te olduğu gibi Android'de de ön kayıtsistemi ile sunulan Super Mario Run'ın ne zaman Google Play Store'da indirime sunulacağı henüz bilinmiyor. Eğer Android için Super Mario Run çıktığında haberdar olmak istiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak ön kayıt yaptırabilirsiniz.

Android için Super Mario Run oyununun ilk üç bölümü ücretsiz olacak. Diğer bölümleri oynamak için ise uygulama içi satın alımları kullanarak ücret ödemeniz gerekecek.

Super Mario Run'ın hangi cihazlar ve hangi Android sürümleri ile çalışacağı henüz bilinmiyor. Ancak Super Mario Run tahminlerimize göre; Android 4.3 ve üzeri sistemlerde çalışacaktır.