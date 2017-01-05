Ege Denizi'nde 4,2 şiddetinde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin tespitine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki 4,2 büyüklüğündeki deprem saat 17.05'te kaydedildi.
Sarsıntının 57,92 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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