Ege'de 5.5 büyüklüğünde deprem

Ege'de saat 06.51'de gerçekleşen 5.5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olduğu belirtildi.

Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi ‏ tarafından 5.3 olarak duyurulduktan sonra güncellendi.

​Deprem Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'dan da hissedildi. Sarsıntının 9.25 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

VALİ TAVLI: İLK BELİRLEMELERE GÖRE CAN VE MAL KAYBI YOK

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, "İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok. Ekiplerimiz depremin meydana geldiği bölgede tarama çalışması yapıyor" dedi.

İKİNCİ DEPREM DAHA YAŞANDI

Bu depremin ardından 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı.

07.17'de meydana gelen depremin yerin 4.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.