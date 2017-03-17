“Eğitim bakanları Kilise’yle istişare edilerek atanıyor”

KEL’in, Rum meclisinin Enosis Plebisiti konusunda aldığı kararın Kıbrıs müzakerelerini olumsuz etkilemesi üzerine DİSİ’nin sunduğu ve okullarda anılacak günlerin belirlenmesi yetkisini meclisten alıp Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na veren yasa önerisine “müzakerelerin yeniden başlamasına katkıda bulunması şartıyla” onay vereceği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu dün yaptığı açıklamada, AKEL’in, DİSİ’nin önerisine “seçilmiş bir organın yetkilerinin atanmış bir kişiye, Eğitim Bakanı’na devredilmesini” öngördüğü için itirazı olduğunu belirterek “Dimitris Hristofyas hükümeti dönemi hariç bütün Eğitim Bakanları Kilise ile istişare edilerek atanır” vurgusunu yaptı.

Rum Eğitim ve Kültür bakanlarının Rum Ortodoks Kilisesi ile istişare edilerek atanıyor olmasına rağmen AKEL’in Kıbrıs sorununun çözülmesini istediğini, bunun için de müzakere yapılması gerektiğini kaydeden Kiprianu şunları söyledi:

“Bu (yasa) tartışılacaksa ve müzakerelerin yeniden başlaması için bir yöntem olacaksa nasıl hareket edeceğimize bakacağız çünkü bizim önceliğimiz müzakerelerin yeniden başlamasıdır, DİSİ’nin iddia ettiği kopması değil.”