“Eğitimcileri Avrupa Birliği Dersi Hakkında Eğitmek" konulu seminer düzenleniyor

Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Bilgilendirme Ofisi ve KTÖS işbirliğinde "Eğitimcileri Avrupa Birliği Dersi Hakkında Eğitmek" konulu seminer, 31 Mart Cuma günü 15.00-17.30 saatleri arasında, KTÖS Gazimağusa Lokali'nde düzenleniyor.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre seminerde, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Bilgilendirme Ofisi’nin ilkokullara yönelik hazırladığı Avrupa Birliği hakkında bilgi veren kitabın tanıtımı ve eğitimi yapılacak ve kitap katılımcılara dağıtılacak.

Seminere katılan eğitimcilere Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Bilgilendirme Ofisi tarafından hazırlanan katılım belgeleri verilecek.

Eğitime katılmak isteyen KTÖS üyelerinin 23 Mart'a kadar sendika sekreterliğini arayarak kayıt yaptırmaları gerekiyor.