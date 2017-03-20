EHHD “Çorabını Al da Gel” etkinliğine destek veriyor

Evrensel Hasta Hakları Derneği yarın (21 Mart Salı) saat 19.00’da Down Sendromu farkındalık günü için düzenlenen “Çorabını Al da Gel” etkinliğe katılarak destek veriyor.

Evrensel Hasta Hakları Derneği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Farklılıklarıyla varolan her birey gibi Down sendromlu bireyler de sağlık hizmetlerinden eşit bir biçimde yararlanmak, rıza ve onay hakkı, mahremiyet ve gizlilik hakkı, sağlık alanındaki yeniliklerden yararlanma hakkı gibi haklarına erişebilmelidirler.

Sadece sağlıkta değil hayatın her alanında tüm bireylerin sahip olduğu haklardan Down sendromlu bireylerin de eşit bir biçimde yararlanabilmeleri için fırsat eşitliği temelinde resmi otoriteler tarafından düzenlemeler yapılmalıdır. Topluma düşen görev ise bu sürecin sıkı takipçisi olmaktır.

Bu nedenle, yarınki “Çorabını Al da Gel” etkinliğine destek verecek olan Evrensel Hasta Hakları Derneği olarak, Down sendromlu bireylere fırsat eşitliği yaratılması konusunda sorumluluğu olan tüm kurum ve kuruluşların takipçisi, yapılacak olumlu icraatların da destekçisi olacağımızı belirtiriz.

Evrensel Hasta Hakları Derneği yarın (21 Mart Salı) saat 19.00’da Down Sendromu farkındalık günü için düzenlenen “Çorabını Al da Gel” etkinliğe katılarak destek veriyor.

Farklılıklarıyla varolan her birey gibi Down sendromlu bireyler de sağlık hizmetlerinden eşit bir biçimde yararlanmak, rıza ve onay hakkı, mahremiyet ve gizlilik hakkı, sağlık alanındaki yeniliklerden yararlanma hakkı gibi haklarına erişebilmelidirler.

Sadece sağlıkta değil hayatın her alanında tüm bireylerin sahip olduğu haklardan Down sendromlu bireylerin de eşit bir biçimde yararlanabilmeleri için fırsat eşitliği temelinde resmi otoriteler tarafından düzenlemeler yapılmalıdır. Topluma düşen görev ise bu sürecin sıkı takipçisi olmaktır.

Bu nedenle, yarınki “Çorabını Al da Gel” etkinliğine destek verecek olan Evrensel Hasta Hakları Derneği olarak, Down sendromlu bireylere fırsat eşitliği yaratılması konusunda sorumluluğu olan tüm kurum ve kuruluşların takipçisi, yapılacak olumlu icraatların da destekçisi olacağımızı belirtiriz."