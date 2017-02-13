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Ehliyeti yok diye polisi kandırmaya kalktı

Ehliyeti yok diye polisi kandırmaya kalktı

İskele Karpaz anayolu Dokuz Evler bölgesinde polis trafik kontrolü sırasında ehliyetsiz araç kullanmak suçundan kurtulmak için polise gerçek olmayan kimlik bilgilerini veren bir kişi tutuklandı.

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İskele Karpaz anayolu Dokuz Evler bölgesinde polis trafik kontrolü sırasında ehliyetsiz araç kullanmak suçundan kurtulmak için polise gerçek olmayan kimlik bilgilerini veren bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre,  trafik kontrolü için polis tarafından durdurulan M.A.(E-56), ehliyetsiz araç kullanma suçundan kurtulma amacıyla kendisini Fikri Eryılmaz olarak tanıtıp, görevli polise gerçek olmayan, hayali kimlik bilgilerini vermek suretiyle, sabit ceza makbuzunun düzenlemesine yol açtı.

Verdiği bilgilerin doğru olduğuna dair resmi belgeyi imzalayan M.A. tutuklandı.

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