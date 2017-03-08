Eide: "ABD'nin müzakere sürecine desteği devam ediyor"

Pazartesi gününden beridir Waşington’da bulunan Eide, Amerika Hükümeti yetkilileri ve Senato ile Meclis’in Dış İlişkiler Komisyonu kadrolarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Amerika’da yaşayan Kıbrıslı Rum kökenlilerin liderleriyle de bir araya geldi.

Birleşik Devletler Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner yaptığı açıklamada Eide’nın Pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Tom Sanon ile görüştüğünü söyledi. Sanon’un Kıbrıs’ta iki lider tarafından sağlanan önemli ilerleme temelinde Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve bütünsel bir çözüm bulunması için son on yılların en iyi fırsatına sahip olunduğu değerlendirmesinde bulunduğunu ifade etti. Liderlerin en kısa sürede müzakere masasına geri dönecekleri umudunu da dile getirip Birleşik Devletlerin gerek duyulan her yardımı yapmaya hazır olduğunu duyurduğunu belirtti.