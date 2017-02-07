Eide, Ankara’da

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espan Barth Eide Ankara’ya gitti.

Saat 17.00’da Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile görüşecek olan Eide’nin temaslarını yarın da sürdürmesi planlanıyor.

Eide, geçtiğimiz hafta Atina’da da temaslarda bulunmuştu. Kıbrıs’ta iki Lidererin BM’den garantörlerle istişare ederek Mart ayı başında ikinci bir uluslararası toplantıya hazırlık yapmasını istemişti.