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Eide, Çavuşoğlu ile bir araya geldi

Eide, Çavuşoğlu ile bir araya geldi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile görüştü.

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile görüştü.

Alınan bilgiye göre, Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği’nde gerçekleşen görüşmede, gelecek hafta Cenevre’de başlayacak Kıbrıs müzakereleri ele alındı.

Çavuşoğlu’nun, müzakereler konusunda Türkiye’nin görüş ve tutumlarını bir kez daha açık bir şekilde Eide’ye anlattığı belirtildi.

Kıbrıs müzakereleri, Bakan Çavuşoğlu’nun dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede de gündeme gelmişti. Aynı konunun, Çavuşoğlu’nun bugün Yunan mevkidaşı Nikos Kotzias ile gerçekleştireceği görüşmede de önemli bir yer tutması bekleniyor.

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