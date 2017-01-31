Eide: "Çözüm halen mümkün fakat..."

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs’ta bir çözümün halen mümkün olduğunu fakat üzerinde çalışılması gereken birçok konu olduğunu söyledi.

Eide bugün Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla yaklaşık iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Eide, yarınki liderler görüşmesinde, ileriye doğru atılacak adımların görüşüleceğini ifade ederek, Güvenlik ve Garantiler dâhil tüm konuların açık durumda olduğunu, aynı zamanda diğer konulardan da arta kalan bölümler olduğunu aktardı.

Eide, tüm konuların birbirine bağlı şekilde tartışılacağını söyleyerek, yarın, Kıbrıs Konferansının siyasi düzeyde ne zaman yeniden toplanabilineceğinin ele alınacağını, bu arada liderlerin buna paralel olarak görüşmelerini sürdürdüklerini kaydetti.

Doğru zamanda doğru içerikle Konferansın toplanmasının önemine işaret eden Eide, gelecek hafta ve ayların en iyi şekilde ve maksimum verimlilikle ve yapıcılıkla geçirilmesi gerektiğini söyledi. Eide, çözümün halen mümkün olduğunu fakat yapılması gereken birçok iş bulunduğunu da belirtti.

Eide, tüm Güvenlik Konseyi üye ülkelerinin bir çözüme destek verdiklerini ve Adadaki mevcut durumun sürdürülemeyeceği görüşünü paylaştıklarını da ifade etti.

Eide, bir soruya karşılık Konferansın açık olup belli bir bitiş tarihinin de olmadığını kaydederek, başlıkların zor olduğunu ve hepsinin birbiriyle ilişkili olduğunu yineledi.

Bir konunun diğer bir konudan tamamıyla izole şekilde tartışılamayacağını, örnek olarak Güvenlik konusunun hem yerel hem de uluslararası boyutu bulunduğunu belirten Eide, bu nedenle liderler kendi aralarında görüşmelerini sürdürürken, hem yurtiçi hem uluslararası boyutta çalışmaların da beraber yürütüldüğünü aktardı.