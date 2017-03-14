Eide CTP’yi ziyaret etti

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, bugün beraberindeki heyetle CTP’yi ziyaret ederek Genel Başkan Tufan Erhürman ve heyetiyle görüştü. Görüşmede CTP Dış İlişkiler Sekreteri ve Güzelyurt milletvekili Armağan Candan ile Mehmet Çağlar da hazır bulundu.

Müzakere sürecindeki sorunların aşılması için neler yapılabileceğinin görüşüldüğü toplantıda, sürecin yeniden başlaması halinde halihazırda çözülmemiş olan başlıkların nasıl ele alınabileceği ve yakınlaşmaların hangi noktalarda sağlanabileceği konusunda da görüş alış verişinde bulunuldu.

Bir saat süren toplantının sonunda Eide ve Erhürman, mümkün olan en kısa sürede kapsamlı çözüme ulaşılabilmesi için çalışmaya ve temaslara devam edeceklerini belirttiler.