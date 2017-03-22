Eide, dört özgürlük için yasal yol arıyor iddiası

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Türkiye’nin dört özgürlük konusundaki isteklerini karşılama amacıyla Brüksel’de temaslarda bulunacağı ileri sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “Brüksel’de Hilelik Ayarlıyor” başlığıyla manşetten verdiği ve iç sayfasında ayrıntılarını aktardığı haberinde, edindiği bilgilere göre yarın AB merkezinde Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşecek olan Eide’nin, dört özgürlük konusundaki Türk taleplerinin karşılanmasının yasal yolların bulunması istemiyle AB nezdinde müdahalede bulunacağını iddia etti.

Aynı bilgilere göre Eide’nin, konuyla ilgili Juncker’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e göndereceği bir yanıt mektubunda önyargılı davranmasına neden olmaya çalışarak, Juncker’den Türk taleplerinin karşılanması yönünde “kapıyı açık bırakmasını” isteyeceğini öne sürdü.

Eide’nin Brüksel’e yönelik müdahalelerinin, Juncker’in Anastasiadis’in 30 Ocak 2017 tarihli mektubuna yanıt vermemiş olmasından kaynaklandığını iddia eden gazete, Anastasiadis’in mektubunda, dört özgürlük konusundaki Türk çabalarının reddedilmesinde destek istediğini anımsattı.

Bilgilere göre Eide’nin, tam ters sebepten ötürü destek istediğini iddia eden gazete, Eide’nin, Juncker’in göndereceği yanıt mektupta Türk taleplerinin karşılanması perspektifini açık bırakması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Gazete bir diğer deyişle Eide’nin, Juncker’in göndereceği mektubu “Türkiye’nin ölçülerinde dikmesi” için çalışarak Brüksel’e müdahalede bulunacağını savundu.

Bilgilere göre, Eide’nin Ankara’nın dört özgürlük isteğinin olası reddedilmesinin, Kıbrıs sorunundaki genel çabaya zarar vereceği mesajı verdiğini öne süren gazete, işin özünde Eide’nin, Türkiye’nin, Kıbrıs’ta, olası bir çözümün ardından dört özgürlükten yararlanmak istemediğini, Annan Planı’nda “Avrupa Birliği’ne Katılım Şartlarına Dair Taslak Uyum Yasası” ile öngörüldüğü gibi Türk ve Yunan vatandaşlar arasında eşit hakların sağlanmasını arzuladığını savunduğunu aktardı.

Gazete Türk mal ve hizmetlerinin Kıbrıs’a getirilmesi konusunda ise Eide’nin, konunun, AB-Türkiye gümrük birliğinin yeniden gözden geçirilmesi/yükseltilmesi çerçevesinde düzenlenebileceğini savunduğunu aktardı.

Haberde, Londra’nın da dört özgürlük konusunda benzer tezler ortaya koyduğu iddia edildi.

Komisyon’un Eide’nin dile getirdiği tezlerden önemli derecede etkilendiğini savunan gazete, bilgilere göre, Eide’nin Brüksel’de kaldığı süre içerisinde Juncker ve Genişlemeden Sorumlu Komiser Johannes Hahn dışında, AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Franz Timmermans gibi Komisyon’daki birçok yetkiliyle ve Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Konseyi’ndeki yetkililerle bir araya gelmeyi arzuladığını yazdı.

“KOLAYLIKLAR” İDDİASI

Gazete yukarıdaki başlıkla aktarmaya devam ettiği haberinde, edindiği bilgilere göre Eide’nin, olası çözümün ardından dört özgürlükle ilgili Kıbrıs’tan Türkiye’ye “iki taraflı kolaylıklar” sağlanması konusunu Komisyon’un gündemine getirmesinin beklendiğini iddia etti.

Kıbrıs’ı ilgilendiren (Türk vatandaşları ve Türk mal, hizmet ve sermayesinin nakli) ve diğer AB üye ülkelerine yayılmayacak “kolaylıkların” söz konusu olduğunu savunan gazete, bu durumun Kıbrıs’ı AB’de “ikinci sınıf ülke” haline getirme tehlikesine gebe olduğunu savundu.

GUTERRES İLE EIDE’DEN FARKLI YAKLAŞIMLAR İDDİASI

Öte yandan gazete “Farklı Yaklaşımlar” başlığıyla verdiği bir başka haberinde, diplomatik çevrelerin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, Kıbrıs sorunundaki durumda farklı yaklaşımlara sahip olduğunu saptadığını savundu.

Gazete Eide’nin, Türkiye’nin çözüme ilişkin iyi niyetini aşırı bir şekilde vurgulayarak, olumsuz gelişmelerdeki katalizör rolünün değerini düşürdüğünü iddia etti.

Diplomatik kaynakların yorumlarına göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Washington Times’e yazdığı yazının Anakara’nın “nereye gittiğinin” göstergesi olduğunu savunan gazete, aynı yorumlarda “böyle tezlerle müzakere sürecinin ilerleyemeyeceğinden” söz edildiğini aktardı.