“Eide gayrı resmi bir görüşme yapmaya ikna etmeye çalışacak”

Rum Meclisi’nin Enosis Plebisiti’nin okullarda kutlanması kararının ardından durma noktasına gelen Kıbrıs sorununa çözüm bulma müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide dün gece adaya geldi.

Eide’nin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Rum tarafının hatasını düzeltmesini istemesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise bunu yapmak niyetinde görünmemesi nedeniyle çıkmaza giren sürece “ “can simidi” arayacağı iddia edildi.

Fileleftheros “Akıncı İpi Gererken, Eide Can Simidi Arıyor… Kötüleme Kampanyası… Akıncı Yeniden Kışkırtıyor, Anastasiadis de Tarihi Mi Düzelteyim Diye Soruyor” başlık ve spotlarıyla aktardığı haberinde, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın uluslararası alanda Rum Yönetimi’ni “kötüleme kampanyası” yürüttüğünü öne sürdü.

Gazete, Akıncı’nın İslamabat’ta düzenlenen 13’üncü Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nin “kendisine sunduğu kürsüyü Rumlara saldırmak için kullandığını” iddia etti.

Haberde, Anastasiadis’in de, Rum tarafında dün düzenlenen 8’inci Akdeniz Petrol ve Doğal Gaz Forumu”nda yaptığı konuşmada Akıncı’ya “Kıbrıslı Türk liderin güya düzeltmemiz gerektiğine dair talepleri haksızdır.. Neyi düzeltelim? Tarihi mi?” yanıtını verdiği yazıldı.

“GAYRI RESMİ BİR GÖRÜŞME YAPMAYA İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK”

Espen Barth Eide’nin, prosedüre can simidi aramak üzere Ada’ya döndüğünü yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile yarın görüşecek olan Eide’nin Cumhurbaşkanı Akıncı ile de İslamabad dönüşünde görüşmesinin beklendiğini bildirdi.

Haberde, “Eide, iki lideri, belki bir akşam yemeği çerçevesinde, gayrı resmi bir görüşme yapmaya ikna etmeye çalışacak. Bu şekilde zorlukların aşılabileceğini ve liderlerin müzakere masasına dönebileceğini umuyor” denildi.

Politis, Eide’nin Ada’ya dün akşamüzeri geldiğine dikkat çektiği haberini “Eide Lefkoşa’da. Yarın Başkan’ı, Cuma Da Akıncı’yı Görüyor… Bir Fırsat Daha” başlığıyla aktardı.

ANASTASİADİS: “NEYİ DÜZELTEYİM, TARİHİ Mİ?”

Gazete, Anastasiadis’in dün Lefkoşa’nın Rum tarafında gerçekleştirilen “8’inci Akdeniz Petrol ve Doğal Gaz Forumu” kürsüsünden, Genel Sekreter’e gönderdiği mektubun içeriğine dair detaylar verdiğini yazdı.

Habere göre, mektubunda, Rum Ulusal Konseyi’nin oy birliğiyle “Kıbrıs Rum toplumu içerisinde kimse Enosisi de Taksimi de istemiyor” kararını izah ettiğini söyleyen Anastasiadis “Dolayısıyla, Kıbrıslı Türk liderin güya düzeltmemiz gerekenlerle ilgili talepleri haklı değildir. Neyi düzeltelim? Tarihi mi? Devletin, her halkın tarih sürecinde gerek olumlu gerek olumsuz olgular kaydedilir” ifadesini kullandı.

Anastasiadis, Türkiye’den gelen açıklamaların “ülke liderliğinin tribünlere oynama ihtiyacının sonucu” olduğunu savundu ve “elde etmek istedikleri hedefleri için ortam oluşturma oyunlarına girmeyeceğim” dedi.

“RUM LİDER EIDE’YE, KRİZDEN ÖNCE KALDIĞI YERDEN DEVAM MESAJI VERECEK”

Alithia, “Eide Diyalğun Yeniden Başlaması İçin Bir Şeyler Kotarıyor” başlıklı haberinde, krizi yatıştırma yolları arayan Eide’nin, önümüzdeki günlerde liderler arasında bir gayrı resmi yemek önermesinin ihtimal dışı görülmediğini yazdı.

Edindiği bilgilere dayanarak, Ada’ya dün gelen ve Pazar gününe kadar kalacak olan Eide’nin, iyi ortam oluşturmak için temaslarında denge gözetmeye çalışacağını kaydeden gazeteye göre Anastasiadis, görüşmeleri sırasında Eide’ye Rum tarafının müzakerelere, krizden önce kaldığı yerden devam etmek istediği mesajını verecek. Rum tarafı müzakerelerin Kıbrıs içerisinde devam etmesini ve Türkiye’deki siyasi gelişmelere bakılmaksızın, yeni bir Cenevre konferansı için gayrı resmi bir takvime girilmesini istiyor.

Anastasiadis, Eide’ye, Rum meclisinin Enosis Plebisiti ile ilgili kararını da izah edecek ve “Rum tarafında kimsenin Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesinden söz etmediğini, kendisinin de şahsen iki bölgeli, iki toplumlu federasyonla sonuçlanacak çabasına bağlı olduğunu” söyleyecek.

ANASTASİADİS KABUL EDECEK

Eide’nin hareketlerinin büyük bir ilgiyle beklendiğine dikkat çeken gazete, Eide’nin iki lider arasında, prosedürün değil, bu krizi gündeme getiren olguların ele alınacağı, BM’nin de katılacağı, sakin ve dostane bir gayrı resmi akşam yemeği önerebileceğini belirtti. Eide’den böyle bir teklif gelirse Anastasiadis teklifi kabul edeceği kaydedildi.

Simerini haberi, “Neyi Değiştirelim? Tarihi Mi ?.. Başkan Anastasiadis Mustafa Akıncı’ya ve Türk Taleplerine Cevap Verdi… Türk Tarafı, Meclis Kararının Değiştirilmesini İstemeye Devam Ediyor, İşgalin Adamı da ‘Kıbrıs Sorununun Sebebi Enosis’tir’ İddiasında Bulunuyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

KOMİLİU: “GENEL SEKRETER ANLADI…”

Fileleftheros “BM Genel Sekreteri Olayları ve Zorlukları Anladı” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’nin BM’deki Daimi Temsilcisi Kornilios Korniliu’nun BM’de görev yapan Rum ve Yunan gazeteci ve muhabirlere “Genel Sekreter, meselenin yaratıldığını da, diyaloğun yeniden başlaması gerektiğini anladığı gibi bunun zor bir şey olduğunu da anladı” dediğini bildirdi.

Habere göre, BM Genel Sekreteri’nin Özel Kalem Müdürü Maria Luiza Ribeiro Viotti ile görüşerek, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in mektubunu ilettiğini açıklayan Korniliu “Genel Sekretere güven mektubumuzu sunduğumuz sırada söyledikleri dışında yeni bir şey yok. Genel Sekreter diyaloğun yeniden başlamasına yardımcı olmaya hazır. Sayın Guterres’in sorunun ne olduğunu, nereye bastığını bildiğini ve eylemlerinde ciddi olacağını değerlendiriyorum” dedi.

Korniliu, BM Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı temaslara değinirken, “Yabancı unsurun, Mustafa Akıncı’nın tavrından kaynaklanan sorunu ne kadar iyi anladığı konusunda elimde kapsamlı bir görüntü yok. Ancak Sayın Viotti ve Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığım görüşmelerden, Türk tarafının tepkisinin aşırı bulunduğu sonucunu çıkartıyorum” ifadesini kullandı.

“HÜKÜMET TEDBİR ALSIN”

Fileleftheros’un “Partilerden Mustafa Akıncı’nın Açıklamalarıyla İlgili Telkinler… Hükümetten Tedbir İstiyorlar” başlıklı haberine göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarını “kışkırtıcı” bulan Rum siyasi partiler, Anastasiadis hükümetinden bu açıklamaları “göğüsleyecek tedbir almasını” istiyor.

Habere göre, Anastasiadis hükümetini “pasif kalmaktan vazgeçip, derhal eyleme geçmeye” çağıran EDEK “Gerek Akıncı’nın, gerek Türk yetkililerinin süregelen kışkırtıcı açıklamaları, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı tahrikkar tavırlarını birçok kez ortaya koydu. Komisyonun Türkiye ile ilgili 5’inci raporu ve Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye-AB Gümrük Birliği’ni iyileştirmeye olumlu bakması, maalesef diplomatik politikamızın başarısızlığını gösteriyor” görüşünü ortaya koydu.

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, “Türkiye’nin uzlaşmazlığı ve Başkan Anastasiadis’in yanılgıları Kıbrıs sorununu çıkmaza sürükledi” dedi. Lillikas, “Bu noktaya varmamızın sebebi Türk tarafının uzlaşmazlığı ve Anastasiadis’in Kıbrıs sorununu yönetirken yaptığı trajik hatalardır. Anastasiadis, Kıbrıs sorununu yönetirken yanlışlara ve yanılgılara düştü. Kararları alanın Türkiye olduğunu unutarak Akıncı’ya yatırım yaptı ve yine kendi koyduğu ön şartlar yerine getirilmeden uluslararası konferansın toplanmasını kabul etti, Türkiye de olguları çıkmaza sürükledi” değerlendirmesinde bulundu.

Dayanışma Hareketi ise “Averof Neofitu, Başkan Anastasiadis’in söylediklerini, özellikle de tarihin değiştirilemeyeceği söylemini iyi işitsin. Hükümet kanadındaki çelişkiler belirgindir ve bu ülke Helenlerini öfkelendiriyor” ifadesine yer verdi.

Ekologlar “Akıncı’nın Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kötüleme propagandası frenlenmeli. Başkan, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda kötülenmesini durdurmak için gerekli hareketlerde bulunmalı” iddiasında bulundu.

ELAM ise “Ankara’nın ve işgalin kuyruğudur” sözüyle suçladığı DİSİ’den, Akıncı’nın taleplerine neden boyun eğip, meclise değişiklik önerisi sunduğunu izah etmesini istedi