Eide: "Kıbrıs, Türk-Yunan ilişkilerinde işbirliğine sahne olabilir"

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliğe ilişkin, "Eğer hepimiz kartlarımızı doğru oynarsak, Kıbrıs'ı sadece Türk ve Rum Kıbrıslılar için değil, Türkiye, Yunanistan ve diğer ilgili taraflar için de bir işbirliği alanı olarak görebiliriz." dedi.

Eide, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile yaptığı görüşmenin ardından, basına açıklamalarda bulundu.

Yeni bir Kıbrıs konferansı konusunda uzlaşıya varıldığını anımsatan Eide, "Henüz tarih üzerinde çalışıyoruz. Cenevre'de, Mart'ın ilk kısmında olacak. Bu olumlu. Gelecek hafta Türkiye'de olacağım. Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ile de konferansın usulüne ilişkin iletişime geçtim. Siyasi düzeyde toplanacak." ifadelerini kullandı.

Eide, Mont Pelerin'de birkaç hafta önce bürokratlar seviyesinde düzenlenen toplantının umut verici olduğunu belirterek, bunun müzakereleri daha ileri götürmek için bir alan bulduğuna işaret ettiğini kaydetti.

Kotzias ile özellikle güvenlik meselesine ilişkin bir taslak üzerinde detaylı bir şekilde görüştüğünü dile getiren Eide, müzakerelerin bu aşamasında bu konuda gizliliğe ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

Eide, Türkiye ve Yunanistan arasındaki son dönemde tırmanan gerginliğin Kıbrıs görüşmelerinin etkisine ilişkin ise, "Eğer hepimiz kartlarımızı doğru oynarsak, Kıbrıs'ı sadece Türk ve Rum Kıbrıslılar için değil, Türkiye, Yunanistan ve diğer ilgili taraflar için de bir işbirliği alanı olarak görebiliriz." şeklinde konuştu.