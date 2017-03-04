Eide metodoloji değişikliğiyle hemfikir

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “müzakerelerin metodolojisinin değişmesi” yönündeki görüşüyle hemfikir olduğunu, bu konulara ilişkin fikirleri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla bugün gerçekleştirecekleri görüşmede gündeme getireceğini açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmeye geniş yer verdiler.

Gazete: “Durum Bugün Netleşiyor” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Eide’nin dün Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Anastasiadis’le görüşmesinin “iyi geçtiğini ve hem müzakere sürecindeki çıkmazın aşılması hem de müzakereler yeniden başladığında izlenecek yöntemi ele aldıklarını” söylediğini aktardı.

Habere göre Eide, Anastasiadis’in müzakerelerde izlenen metodolojinin yeniden ele alınması şeklindeki görüşüne katıldığını ve bu konuda bazı fikirleri ele aldıklarını belirttiği açıklamasında, Akıncı’yla bugün gerçekleştireceği görüşmede bu fikirleri sunacağını ifade etti.

Eide, son 22 ayda sağlanan ilerlemenin, müzakerelerle doğrudan ilgisi olmayan bir konu yüzünden mahvolmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

“Şu anda güvenin olabileceği en iyi noktada bulunmadığını” ifade eden Eide, sivil toplum kuruluşlarına, örgütlere, basın yayın organlarına ve işadamlarına katkıda bulunmaları çağrısı yaptı.

Eide, müzakerelerin dışında olan ve toplumlarda özellikle geçmişe ilişkin korkuları ve endişeleri canlandıran bazı konuların süreci olumsuz etkileyebileceğini belirterek şu anki zorluk aşılsa bile ilerde süreci yine rayından çıkmaya yönelik başka çabaların olabileceği uyarısında bulundu.

ANASTASİADİS: “AKINCI’YLA GÖRÜŞMEYE HAZIRIM”

Öte yandan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in dün akşam yaptığı açıklamada Akıncı’yla görüşmeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Habere göre Anastasiadis, Akıncı’yla sosyal bir görüşmede bir araya gelmeleri yönünde çabalar olduğuna dair bilgilerin sorulması üzerine “böyle bir çabadan haberdar olmadığını” söyledi.

Akınıc’yla görüşmeye hazır olup olmadığı şeklindeki bir soruya karşılık ise Anastasiadis, “elbette, her zaman hazırım” yanıtını verdi.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Metodolojiyi Görüştüler” başlığı altında verirken, Anastasiadis’in Eide’yle dünkü görüşmesinde Kıbrıs sorununun özü dışında bir şeyi tartışmadığını, böylece kendisini müzakere masasına dönmeye hazır olduğu mesajını verdiğini iddia etti.

Gazete, Anastasiadis’in Eide’yle dünkü görüşmesinde, “1) Üzerinde uzlaşı bulunan konular, 2) İki taraf arasında görüş ayrılıkları bulunan ancak anlaşmaya yakın oldukları konular ve 3) uzlaşmazlık bulunan ve görüş ayrılıklarının büyük olduğu konular” şeklinde ayrım yapılması görüşünü ayrıntılı şekilde izah ettiğini yazdı.

Bir buçuk saatten fazla süren dünkü görüşmenin büyük çoğunluğunda müzakere başlıklarının bir bir ele alındıklarını ve Anastasiadis’in Eide’ye uzlaşı ve uzlaşmazlık noktalarını anlattığını yazan gazete, Eide’nin ise Anastasiadis’in önerisini, sürecin ilerlemesine yardımcı olacak bir öneri olarak gördüğünü ve bunu Akıncı’ya ileteceğini savundu.

Eide’nin görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “taraflara eşit mesafede durmaya çalıştığı” yorumunda da bulunan gazete, Akıncı ve Anastasiadis’in “bu akşam bile olabilecek bir yemekte bir araya gelmeleri konusunun ise bugün Eide’nin Akıncı’yla yapacağı görüşmede netlik kazanacağı” iddiasında bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Simerini: “BM Müzakerelere İlişkin Beklentiler Konusunda Düşünceli”.

Politis: “Çıkış Arayışları Akıncı’nın Elinde – Anastasiadis Kendisinden İstenen Her Şeye Hazır”.

Haravgi: “Eide’den Yeniden Başlama Konusunda Fikirler ve Düşünceler”.