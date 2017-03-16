"Eide ne hakemlik ne arabuluculuk yapmak istiyor"

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin önümüzdeki hafta Brüksel’e gideceğini açıklaması, Rum basını tarafından “Türk vatandaşlarına dört özgürlük konusunda destek aramak ve lobi yapmak için gideceği” şeklinde yorumlandı.

Fileleftheros “4 Özgürlük İçin Lobi” başlıklı haberinde Eide’nin Brüksel’de yapacağı istişarelerin iki hedefi olduğunu, birinci hedefinin “müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına, Kıbrıs Rum tarafına baskı vasıtasıyla da destek aramak”, ikincisinin de Kıbrıs sorununun çözümünden sonra Türk vatandaşlarına Kıbrıs’ta dört özgürlük verilmesi önerisi lehinde “lobi yapmak olduğunu” savundu.

Eide’nin, İngiltere’nin de destek verdiği bu hareketinin, özellikle Brüksel’de Türkiye ile ilgili ağır bir hava oluşan dönemde gerçekleşmesi nedeniyle soru işaretleri yarattığını yazan gazete, İngiltere’yi işaret ederek, 4 özgürlüğü görüşmek üzere Brüksel’e gitmesi için “birilerinin Eide’ye yeşil ışık yaktığını” yazdı.

Gazete, Eide’nin Brüksel’e gideceğini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile dünkü görüşmesinin ardından açıklamasını “dikkat çekici” buldu.

Eide’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le dün akşam saatlerinde yaptığı görüşmenin ardından “müzakerelerin mart ayı bitmeden yenden başlayabileceğini” açıkladığı da kaydedildi.

Habere göre Anastasiadis gelecek hafta “Capital Link Invest in Cyprus Forum”da konuşma yapmak üzere New York’ta olacak ve bu vesileyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmeye de çalışacak.

Bu durumun kimileri tarafından, Guterres’in iki lidere New York’ta görüşme daveti yapması için bir fırsat olarak algılandığına dikkat çekilen haberde, Anastasiadis’in –açıklamasında- “Guterres ile üçlü görüşme yapılmasının söz konusu olmadığını kesin bir dille ortaya koyduğu” belirtildi.

Konuyla ilgili görüşü sorulan Eide, Anastasiadis’in New York’a, 4 bakanı ile birlikte, başka nedenlerle gideceğini ve bu çerçevede Genel Sekreter ile görüşme talep ettiği bilgisi edindiğine dikkat çekerek “Herhangi bir gelişme olursa, bilgi verilecek. Ortak bir görüşme planlamadık. Herhangi başka bir gelişme olursa, büyük ihtimalle New York’tan açıklanır” dedi.

“EIDE NE HAKEMLİK NE ARABULUCULUK NE DE USULÜN DEĞİŞMESİNİ İSTEDİĞİNİ AÇIKÇA ORTAYA KOYDU”

Habere göre Anastasiadis, Eide ile görüşmesi sırasında, müzakere sürecinin bundan sonraki aşamalarında kendisi için nasıl bir rol öngördüğünü sordu. Rum Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos “Basında bazı şeyler yazdığı için Başkan, Sayın Eide’ye sordu. O da açıkça, ne hakemlik ne arabuluculuk rolü ne de usulün değişmesini istediğini açıkça ortaya koydu. Prosedür Kıbrıs aidiyetlidir ve iki lider tarafından yönlendiriliyor, bu nettir” dedi.

Politis “Meclis’te ve Perde Gerisinde Hareketler… Liderlerin Masaya Dönmesi Aşamalı Olarak Kotarılıyor… Anastasiadis Guterres’i Görüyor” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, DİSİ’nin Enosis Plebisiti ile ilgili yasa önerisinin Rum Meclisi Eğitim Komitesi gündeminin ilk sırasına girdiğini belirterek “bu gelişme, iki lideri müzakere masasına döndürecek bulmacanın önemli parçalarından biri” vurgusunu yaptı.

Liderlerle dün ayrı ayrı görüşen Eide’nin somut bir açıklama yapacak durumda olmadığını ancak perde gerisinde olguların oldukça ileri aşamada bulunduğunu kaydeden gazete, Anastasiadis’in önümüzdeki günlerde gideceği New York’ta Genel Sekreter Guterres’le görüşmesinin beklendiğini yazdı. Gazete Eide’nin liderlerle, “zamanın iyi değerlendirilmesi maksadıyla, -mümkün olursa- müzakerelerin nasıl devam etmesi gerektiğine dair somut fikirler görüştüğüne” dikkat çekti.

Eide’nin dün, liderlerin müzakere masasına nasıl dönecekleri konusunda kamuoyuna yaptığı açıklamalarda özellikle dikkatli davrandığını belirten gazete, Anastasiadis’le görüşmesinin ardından muhatap olduğu “masaya dönmek için halen ön şart olup olmadığı” sorusuna karşılık “daha yapılması gereken işler var” demekle yetindiğini, “müzakereler bu ay başlayabilir mi?” sorusuna karşılık da “bu iyi olurdu ancak düşünülen bir tarih yok” dediğini yazdı.

“LİDERLERİN MASAYA GERİ DÖNMESİ FAZLA ZAMAN ALMAYACAK, AMA SOMUT TAKVİM YOK”

Simerini “Belki Mart İçinde Yeniden Başlayabiliriz… Eide Başkan’la Görüştükten Sonra Bilinen İyimser Modelde Boy Gösterdi” başlıklı haberinde Eide’nin, yine iyimser söylem kullanarak “Kıbrıs sorunu için devam eden iyi çalışmalar var ve iki toplum liderinin müzakere masasına geri dönmesi fazla zaman almayacak, ancak somut bir takvim yok” dediğini yazdı.

Habere göre Rum yönetimi bu konuda daha temkinli davrandı. Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos “Sayın Akıncı’nın tavır değiştirmesi ve masaya dönmesi ne kadar yakın?” sorusuna karşılık “Bilmek için mezür tutamam. Genel Sekreter’in Özel Danışman’nın bunun için çaba harcadığını biliyorum. Biz Kıbrıslı Türk liderin tavır değiştirip, ayrıldığı müzakere masasına geri döneceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı. Bu konuda Anastasiadis ise “Diyalog masasından ayrılan ben değilim, bizim tavır ve davranışımızdan değil başka sebeplerden kaynaklanan davranışları haklı göstermekten vazgeçelim” dedi.

ANASTASİADİS’İN USUL ÖNERİSİ…

Eide’nin bugün Genel Sekreter Guterres’e müzakereler ve Brüksel’de yapacağı temaslar hakkında bilgi vereceğini belirten gazete, “herkes yeni usulden söz ediyor ancak tarafların her birinin kendi yeni usulü var” vurgusunu yaptıktan sonra Viktoras Papadopulos ve Nikos Anastasiadis’in dün gün içerisinde yaptığı çeşitli açıklamaları aktardı.

Eide’nin, liderlerin kendisine yeniden başladığında müzakerelerin nasıl yapılandırılacağına dair fikirler ilettiğini söylediğini yazan gazeteye göre Papadopulos, “Akıncı’nın ne kastettiğini görelim. Ancak net olan şu ki, Başkan Anastasiadis (Eide’ye), kamuoyu önünde de açıkladığı her görüşmenin gündemine de sadık kalarak, sorunları çözebilmek için üzerinde uzlaşacağımız yakınlaşmalar, büyük anlaşmazlıklar, daha küçük anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklarla ilgili üç boyutlu önerisini izah etti” dedi.

“PROGRAMI ELVERİRSE PROSEDÜRDEKİ SORUNLARI AÇMAK ÜZERE GUTERRES’LE GÖRÜŞECEĞİM”

Anastasiadis dün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada “Sayın Eide ile şu ana kadar bu konuyu görüşmedik, bana buna dair görüşler aktarmadı. Somut bir usul istedim çünkü samimiyet olursa sonuç verebileceğine inanıyorum. Yeter ki belirlenen gündeme sadık kalalım. Önerdiğimiz usulle, iyi niyet olursa, sonuç da alınabilir. Umarım hiç kimse bize hakemliği önermeyi düşünmez” dedi.

Anastasiadis gelecek hafta New York’ta üçlü görüşme (Akıncı-Guterres-Anastaiadis) yapılacağı konusunda Kıbrıs Türk basınına yansıyan bilgileri yalanladı ve “Prosedürdeki sorunları açmak istediğim Sayın Genel Sekreter’le, programı elverirse, görüşeceğim” dedi ve New York’a gidiş nedeninin Kıbrıs sorunuyla ilgili herhangi bir çalışma olmadığını ancak orada olması vesilesiyle Genel Sekreter’le görüşebileceğini söyledi.

ÇAVUŞOĞLU’NA CEVAP

Habere göre Anastasiadis dün, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na da mesaj gönderdi ve “Ankara bu söylem ve bahaneleri bir yana bıraksın da iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliği olan çözümün işleyebilir ve çağdaş bir devlet verebileceği üzerinde yoğunlaşalım” dedi, özetle şunları ekledi:

“Meclis’in benimsediği basit bir talihsiz tüzüğün ne Başkan’ın ne siyasi güçlerin politikasını değiştirdiğini zannetmiyorum. Biraz atıf yapılmasıyla ilgili bir tüzük –ki bu Sayın Çavuşoğlu’na cevabımdır- politika değişikliği olarak anlaşılırsa, istila, zorla bölünme, devleti taksim etme, vatanımızın bir bölümündeki işgal 20 Temmuz, 15 Ağustos ve ayrılma ve başka bir devlet kurma çabası olan 15 Kasım kutlamalarına ne denir?”

Alithia manşete çektiği haberine “Bir Şeyler Oluyor… Diyaloğun Yeniden Başlamasına Dair Çabalar Olumlu Sonuçlanmaya Doğru… Eide: İki Liderin Müzakereleri Mart İçerisinde Başlayabilir” başlık ve spotlarını attı.

Haravgi haberi “BM Hakemliği Reddediyor… BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı, Hakemliğin Başarılı Olmadığını Teslim Ediyor… Eide, Anastasiadis’le Görüşmesinin Ardından Müzakerelerin Mart İçinde Başlayabileceğini Söyledi” başlığıyla aktardı.”