Eide Perşembe günü Brüksel’de Juncker ile görüşecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri ele almak için gelecek hafta Avrupa Birliği’nin merkezini ziyaret edeceği haber verildi.

Eide’nin amacının; Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için baskı yapılması amacıyla dayanaklar bulmak olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Eide’nin esas olarak umut ettiği şeyin, Brüksel’de gerçekleştireceği temaslarla “Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüyle birlikte garantiye alınmasını istediği dört temel özgürlük konusunda uygun bir zemin bulmak olduğunu” öne sürdü.

Eide’nin Brüksel’e muhataplarını Kıbrıs sorunu hakkında bilgilendirmek amacıyla gideceğini, ancak bahse konu kişilerin gelişmeler konusunda yeterince bilgili olduklarını kaydeden gazete, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in önümüzdeki Perşembe günü Eide’yi kabul edeceğini haber verdi.

Gazeteye göre, Komisyon Sözcüsü Alexander Winterstein konuyla ilgili açıklamasında, “Başkanın kalbinde yeniden birleşmenin ne kadar yakın olduğu, uzun bir süredir bu konuyla ne kadar yakından ilgilendiği, aynı zamanda bu süreçte bütün oyuncular ve müdahil taraflarla açık iletişim kanalları muhafaza etmekte olduğu bilinmelidir” şeklinde konuştu.

Eide’nin ziyaretinin, Juncker’in sürecin tümüne müdahil olmasının bir parçası olduğunu da kaydeden Winterstein, görüşmede ele alınacaklar konusunda ise detay vermekten kaçındı.

“Eide’nin, müzakerelerin gidişatı konusunda ilettiklerine, Brüksel’de dikkatli bir şekilde bakıldığı” yorumunu da yapan gazete, “(Eide’nin) birçok kez, Kıbrıs’taki müzakerelerle ilgili doğru ortamı veya gerçek olayları kendilerine (Brüksel’deki yetkililere) göstermediği noktalar tespit edildiğini” öne sürdü.

Gazete, “Brüksel’deki yetkililerin bu yüzden Eide ile her görüştüklerinde, kendilerine söylediği şeyler karşılaştırılana kadar, bunlar konusunda önlem alındığını” iddialarına ekledi.