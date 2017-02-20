Eide’den süreçle ilgili bilgilendirme

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Resmi Haber Ajansı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Kıbrıs konusundaki son durum ve atılabilecek adımları ele aldıklarını duyurdu.

Habere göre Eide ayrıca AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Frederica Mogherini, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ve İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan ile görüştü ve görüşmelerde Kıbrıs’taki durumu da gündeme getirdi.