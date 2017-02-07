Eide’nin Davos’taki görevi sona erdi iddiası

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Yunanistan’da gerçekleştirdiği temasların ardından dün gece Ankara’ya gitti.

Alithia gazetesi: “Eide Türk Niteylerini İnceliyor” başlığı altında verdiği haberinde, BM’nin Kıbrıs’taki Basın Sözcüsü Alim Sıddık’ın dün yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin dün akşamdan itibaren Ankara’da olduğunu ve bugün temaslar gerçekleştireceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Eide’nin Ankara temaslarında kimlerle görüşeceği henüz netleşmedi.

EİDE’NİN DAVOS’TAKİ GÖREVİ SONA ERDİ

Simerini gazetesi ise: “Davos’tan Eide’ye Son” başlığı altında verdiği haberinde, Davos Dünya Ekonomik Formu’nda Yönetim Müdürü görevinde bulunan Eide’nin bu görevine son verildiğini iddia etti.

Gazete, Dünya Ekonomik Formu’nun Eide’yle olan sözleşmesini “karşılıklı” feshettiğini iddia ederek, ancak olayın iç yüzünün, Forum yetkililerinin Eide’nin Kıbrıs sorununu çözüme ulaştıramayacağına inanmaları olduğunu savundu.

Eide’nin birçok çevrede Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin aşırı iyimserlik yarattığını ve artık uluslar arası çevrelerde kötümserliğin hakim olmaya başladığını öne süren gazete, tüm bu gelişmelere karşın Eide’nin Atina ve Ankara’da temaslarda bulunmayı sürdürdüğü yorumunu yaptı.

ANASTASİADİS PARTİ BAŞKANLARINI TOPLUYOR

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 13 Şubat Pazartesi günü Güney Kıbrıs’taki siyasi parti başkanlarını toplayarak müzakere süreci hakkında bilgi vereceğini yazdı.