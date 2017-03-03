Eide’nin gayrı resmi yemek önerisine Anastasiadis’ten şartlı evet

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, “buzu kırmak” ve müzakerelerin en kısa zamanda yeniden başlamasını sağlamak amacıyla düşündüğü liderler arasında gayrı resmi sosyal yemek fikrine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “sadece Enosis Plebisiti konusu üzerinde dönmemesi şartıyla” sıcak baktığı haber verildi.

Alithia “Eide’nin ‘Buzu Kırma’ Formülü… Bugün Başkan Anastasiadis’le Görüşüyor” başlıklı haberinde bugün saat 11.00’de Anastasiadis’le, yarın da, birkaç gündür bulunduğu Pakistan’dan bugün dönecek olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek olan Eide’nin gayrı resmi sosyal bir akşam veya öğle yemeğinde bir araya getirmek niyetinde olduğunu yazdı.

Habere göre, Eide bu tür bir buluşma ile liderlerin, aralarındaki ilişkiyi yeniden dengeye oturtmaları ve son dönemde ortaya çıkan ve müzakerelerin kopmasına neden olan konularla ilgili tez ve endişelerini birbirlerine izah etmelerini hedefliyor. Eide’nin bugün Anastasiadis’le yarın da Cumhurbaşkanı Akıncı ile yapacağı görüşmede özellikle, müzakerelerin en kısa sürede yeniden başlaması gereği üzerinde durması, Enosis Plebisiti kararı ile ortaya çıkan konu üzerinde fazla durmaması bekleniyor.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak Anastasiadis’in Akıncı ile gayrı resmi sosyal bir yemekte bir araya gelmeyi, “son dönemlerde yaptığı aleni açıklamalarda konuyla ilgili net tutumunu açıkça ortaya koyduğu için yemekteki konuşmanın ‘sadece Enosis Plebisiti konusu üzerinde dönmemesi’, müzakerelerin derhal yeniden başlaması için patik önlemlerin ele alınması şartıyla” reddetmediğini yazdı.

Habere göre, Eide dün Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy ile bir araya gelerek müzakerelerde oluşan durumu, garantiler, güvenlik ve uluslararası konferans gibi, Kıbrıs sorunuyla ilgili genel konuları ele aldı.

Politis “Eide Liderler, Büyükelçiler ve Partilerle Görüşüyor… BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı Hafta Sonunu Lefkoşa’da Niyetleri Not Ederek ve Çıkış Yolları Arayarak Geçiriyor” başlıklı haberinde önceki gün Ada’ya gelen Eide’nin temaslarına dün, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerin büyükelçileri ile görüşmeleriyle başladığını yazdı.

Habere göre Pazar gününe kadar Ada’da kalacak olan Eide, bugün Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis dışında, DİSİ ve AKEL, yarın da Cumhurbaşkanı Akıncı dışında, CTP ve TDP liderlikleriyle görüşecek.

Eide’nin önümüzdeki hafta da, Kıbrıs sorunuyla ilgili Ada dışında temaslarda bulunarak, geçen Pazar günü ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa konularından sorumlu müsteşar yardımcısı John Heffern’le yaptığı gibi temaslarına devam etmesi bekleniyor.

Haberi Haravgi “Eide’den Diyaloğun Yeniden Başlaması İçin Çaba”, Simerini “Eide’nin Liderlerle, Prosedürün Buzunu Kırmak Hedefli Görüşmeleri” başlığıyla aktardı.