"Eide’nin kendi kişisel gündemi var…"

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, müzakereleri yeniden başlatma konusunda kendi kişisel gündemi temelinde hareket ettiği, eylül ayında ülkesi Norveç’te genel seçimler olduğundan yazdan önce Kıbrıs sorununda bir sonuç almak istediği haber verildi.

Fileleftheros haberi manşetten “Eide’nin Kişisel Gündemi… Norveç’teki Seçimlere Yetişmeye Çalışıyor ve Örtülü Hakemlik Senaryosu Kuruyor… Anlaşmazlıkların Üzerine Kendi Kişisel Gayrı Resmi Tezleriyle Köprü Kurmak İstiyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Eide’nin iki tarafı yeniden müzakere masasına oturtmak isteğiyle bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 12.00’de, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de 18.30’da (KKTC saati ile 19.30) görüşeceğini hatırlatan gazete bugünkü görüşmelerden bir açıklama beklenmediğini ancak tarafların, Nisan ayının ilk yarısında, yani Türkiye’deki anayasa referandumundan önce masaya dönmesinin ihtimal dışı görülmediğini yazdı.

Gazete Eide’nin, kendi kişisel gündemi temelinde hareket ettiğinin açık olduğuna işaret ederek Eide’nin Norveç’te Kasım ayında yapılacak genel seçimlerde İşçi Partisi’nden aday olmayı hedeflediğini, bu nedenle Kıbrıs sorununda yazdan önce bir sonuç almak ve seçim kampanyasını Kıbrıs sorununda elde edeceği başarıyla yürütmek istediğini kaydetti.

Habere göre Eide “Kıbrıs sorununda varılacak bir antlaşmayı yalnız Norveç Parlamentosu’nda bir sandalye kazanmak için değil, liderliğini yapacağı bir merkez sol ittifakla başbakanlık için de kullanabilecek.

Eide’nin, müzakere prosedürüne de müdahaleleriyle kendi damgasın vurmak istediği kaydedilen haberde Kıbrıs müzakere sürecini hızlandırma senaryosunu işletmek için bugün yapacağı görüşmelerde liderleri, müzakere masasına dönmeye ikna etmeye ve kendi rolünü yükseltebilmek için usul değişikliği tezini benimsetmeye çalışacağı belirtildi.

Gazete Eide’nin, hakemlik addedilmeyecek bir müdahaleci rolü edinmek istediğini kaydederek “Eide’nin kafasında olan ve muhataplarıyla da görüştüğü anlaşılan şey, müdahale ederek gayrı resmi tezler -belki sözlü olarak- sunmaktır. Yine, prosedüre yardımcı kisvesi altında gayrı resmî tezler de ortaya koyacak” ifadelerine yer verdi.

Eide’nin liderlerle bugünkü görüşmesinde ileri götürmeyi düşündüğü bu düşüncesinin o kadar da masum görülemeyeceğini savunan gazete, böyle bir hareketin, Eide’nin bir kez daha Türk tarafına ve Mustafa Akıncı’ya yardım etmeye koşması anlamına geleceğini” iddia etti.

“TÜRK TARAFINDAN JEST BEKLERKEN...”

Gazete, gayrı resmî tezler sunma mantığının, resmî olmasa da bir çeşit hakemliğe gönderme yaptığını, üstüne üstlük Rum tarafının Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Yönetimi Başkanı Anastasiadsi’inkilere benzer jestler beklediği bir döneme denk geldiğini yazdı, şunları ekledi:

“Bilindiği ve şu ana dek birçok kez dile getirildi gibi müzakereler Kıbrıs Rum tarafının çok şey verdiği ve Türk tarafının vermeye başlaması gereken bir noktaya gelindi. Yani Rum tarafının, Türk tarafının da vermesini, özellikle de BM yetkilisinin Sayın Akıncı’nın daha çok işbirliği yapması yönünde hareket etmesini beklediği bir noktaya gelindi. Eide bunu yapmak yerine Mustafa Akıncı’yı zor durumdan kurtarmak ve Başkan Anastasiadis’i baskı altına sokmak hedefiyle hareket ediyor.”

Politis “Yine Bir Şeyler Kotarılıyor… Eide, Akıncı ve Anastasiadis’i Yine Ayrı Ayrı Görüyor… Hiçbir Taraf Açıkça Söylemese de Son Günlerde Liderlerin Masaya Dönmesine Olanak Tanıyacak Formül Bulunması Hedefiyle Hareketlilik Vardı” başlık ve spotlarını attığı haberinde, masaya geri dönülmesi için perde gerisi faaliyetlerin yoğunlaştığını kaydetti.

Gazete liderlerle en son geçen hafta sonundan önce görüşen ve ardından ABD’ye giderek bir dizi temasta bulunan Eide’nin geçen perşembeden itibaren sivil toplum örgütleriyle temas ederek çözüm getirecek olanın kendisi değil Akıncı ile Anastasiadis olduğunu ısrarla söylediğine işaret ettiğini yazdı.

EIDE, ANASTASİADİS’E AKINCI’DAN MESAJ İLETEBİLİR

Simerini “Kapıyı Açmaya Çalışıyor… Eide, Çıkmazı Aşma Çabasıyla Bugün Liderlerle Ayrı Görüşmeler Yapıyor… Hükümet Çevreleri Eide’nin Mustafa Akıncı’dan Mesaj Getirme İhtimali Görüyor” başlıklı haberinde, prosedür yeniden başladıktan sonra müzakerelerde usul değişikliği yapılması yönünde adımlar atılmakta olduğunu hatırlattı ancak “Rum yönetimi nezdinde bu yönde bir perde gerisi istişare yapılmadığını” yazdı.

Habere göre Rum yönetimi kaynakları Eide’nin Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e Cumhurbaşkanı Akıncı’dan; masaya dönmek için yapmasını istediği bazı somut hareketleri içeren bir mesaj iletmesini muhtemel görüyor.

Gazete Espen Barth Eide’nin geçen hafta “Tarihi Diyalog ve Araştırma Grubu (OIDE)”nun Avrupa Konseyi işbirliğinde Dayanışma Evi’nde düzenlenen “Tarih Dersi ve Eğitiminde İşbirliği Kültürü Geliştirmek” konulu konferansta konuşma yaptığını yazdı.

Habere göre konferans hakkında dün yayımlanan bildiride Eide’nin, “Kıbrıs’ın insanlarını daha yakınlaştıracak bir eğitim gerektiğine” işaret ettiği konuşmasında sivil toplum örgütlerinin, toplumların dostluğuna imkan olması için liderlerin eğitime yatırım yapmaya devam etmesindeki rolünün önemine dikkat çekti.

EDEK VE EKOLOGLAR

Gazete, EDEK’in bildiri yayımlayarak “müzakerelerdeki yeni olgular sebebiyle Başkan Anastasiadis’in müzakerelere katılım taktiğini değiştirme zamanıdır” görüşünü ortaya koydu. EDEK “İstenilen, de facto ve de jure demokratik ve işleyebilir çözümdür. Anastasiadis’in müzakere silahıyla ve uluslararası hukukla güdümlenmiş tezler önermesi gereken zamandır. Ancak bu şekilde olabildiğince iyi, demokratik ve sürdürülebilir çözüm maddeleri talep edebilir” ifadelerini kullandı.

Fileleftheros, Ekologlar Hareketi-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis’in, Anastasiadis’e Rum tarafının Kıbrıs sorununda hakemliği kabul etmeyeceğini bütün istikametlere açıkça söyleme çağrısında bulunduğunu yazdı.

Habere göre “müzakerelerin göğüslenmesinde alternatif yöntemlerden ilk Anastasiadis söz ettiği zaman, bunun birilerine hakemliği hatırlatacağı uyarsısında bulunduklarını” hatırlatan Perdikis, hem Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hem de Espen Barth Eide’nin hakemlik fikrini kamuoyu önünde tartışmaya açtığını kaydetti.

Alithia ise haberi “Müzakereleri Yeniden Başlatma Çabaları Yoğunlaşıyor” başlığıyla aktardı.