EİK danışmansız kaldı

Rum Hidrokarbon Şirketi (EİK)’in, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki yataklar için yapılacak müzakerelerde danışmansız kaldığı ifade edildi.

EİK’in, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki üç parsel için çıkılan 3’üncü tur ruhsat ihalesinde, tercih edilen üç şirketle 2017 yılının başında başlayacak müzakerelerde danışmansız kaldığını yazan Fileleftheros gazetesi, EİK’in, Ocak ayı içerisinde “Afrodit” yatağının kalkındırılması için Noble Energy ile yapılması beklenen müzakerelerde de danışmansız kaldığını yazdı.

Rum İhale İnceleme Kurumu’nun, EİK’in bugüne kadarki hukuk danışmanı olan “DLA PIPER UK” şirketi tarafından kendisine yapılan başvurunun ardından, EİK’e geçici yasaklayıcı tedbir koyduğunu yazan gazete, EİK’in, hukuk danışmanları için çıkılan ihaleyi 9 buçuk milyon Euro’ya CMS “CAMERON MCKENNA LLP” şirketine vermeye karar verdiğini kaydetti.

Gazete, bu gelişmenin üzerine ise, EİK’in bugüne kadarki hukuk danışmanlarının (DLA PIPER UK şirketinin) bu duruma itiraz ettiğini ve İhale İnceleme Kurumu’na başvurarak, EİK’e geçici yasaklama emri konulmasını istediklerini yineledi.

AFRODİT İÇİN OCAK AYINDA KARARLAR

Gazete, EİK’in avukatlarının İhale İnceleme Kurumu huzurunda açıkladıkları şeylere dayanarak ise, masada üç önemli konu bulunduğunu ve Ocak ayı içerisinde kritik gelişmeler yaşanmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, buna göre, Afrodit yatağının potansiyel doğal gaz alıcıları ile müzakerelerin sürdüğünü ve anlaşmaların çok yakın olduğunu ekledi.

EASTMED İÇİN OCAK’TA DÖRTLÜ GÖRÜŞME

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz’in, Ocak ayında, ana konusu Doğu Akdeniz’deki doğal gaz boru hattı inşası (East Med) perspektifi olacak olan dörtlü bir görüşme yapılması davetinde bulunduğu ve toplantıya İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve Avrupa Komisyonu Enerji ve İklim Değişikliği Komiseri Miguel Arias Canete’nin katılacağı ifade edildi.

İsrailli bakanın dörtlü toplantı davetini, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in gazeteye açıkladığını yazan Haravgi, Lakkotripis’in bunu “çok büyük jeopolitik öneme sahip bir görüşme olarak” nitelediğini, çünkü boru hattı meydana getirilmesi oyununa, artık İtalya’nın da dinamik olarak katılacağını söylediğini aktardı.