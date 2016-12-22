Ekmek diyeti ile 7 günde 4 kilo

Doktorunuza danışmadan bu diyeti veya herhangi bir diyeti asla uygulamayın. 1 dilim kara ekmek 59 kaloridir.

1. Gün

Kahvaltı

Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi

1 dilim kara ekmek

1 bardak şekersiz çay

Öğle Yemeği

2 dilim kara ekmek

1 bardak şekersiz çay

Akşam Yemeği

2 dilim kara ekmek

2 bardak oda sıcaklığında süt

2.Gün

Kahvaltı

Yarısı süt, yarısı çaydan oluşan 1 bardak sütlü çay

2 dilim kara ekmek

Öğle Yemeği

Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi

1 bardak oda sıcaklığında süt

Akşam Yemeği

2 dilim kara ekmek

2 bardak şekersiz çay

3.Gün

Kahvaltı

Ekmekten 20 dk önce 2 bardak su

3 dilim kara ekmek

Öğle Yemeği

Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi

1 bardak su

Akşam Yemeği

1 dilim kara ekmek

1 bardak oda sıcaklığında süt

4.Gün

Kahvaltı

Ekmekten 20 dk önce 1 bardak su

3 dilim kara ekmek

Öğle Yemeği

2 dilim kara ekmek

2 bardak şekersiz çay

Akşam Yemeği

Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi

1 bardak şekersiz çay

5.Gün

Kahvaltı

Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi

1 bardak şekersiz çay

1 dilim kara ekmek

Öğle Yemeği

Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi

1 bardak su

Akşam Yemeği

2 dilim kara ekmek

1 bardak şekersiz çay

6. Gün

Kahvaltı

Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi

2 dilim kara ekmek

1 bardak şekersiz çay

Öğle Yemeği

2 dilim kara ekmek

1 bardak şekersiz çay

Akşam Yemeği

1 dilim kara ekmek

1 bardak şekersiz çay

7.Gün

Kahvaltı

2 dilim kara ekmek

1 bardak şekersiz çay

Öğle Yemeği

Süt yahut su ile hazırlanmış 1 su bardağı yulaf ezmesi

1 dilim kara ekmek

1 bardak su

Akşam Yemeği

3 dilim kara ekmek

1 bardak oda sıcaklığında süt