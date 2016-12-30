Ekologlar Pavlopulos ve Çipras’la görüştü

Ekologlar Hareketi-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis’in Atina’da temaslarda bulunduğu haber verildi.

Alithia gazetesi Perdikis’in dün Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya gelerek, Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri ve Cenevre konferansını görüştüklerini yazdı.

Habere göre Perdikis yaptığı açıklamada, Yunanistan’a değişmez tutumu ve gösterdiği dayanışmadan ötürü teşekkürlerini sunduklarını belirtti.

Temaslarında garantiler ve güvenlik konusunun da ele alındığını ifade eden Perdikis, Yunan Hükümetinin, yabancı askerler ve garantilerin olacağı bir çözümün kabul edilemeyeceğine dair sabit tutumunun teyit edildiğini söyledi.

Kıbrıs sorununda adil ve sürdürülebilir bir çözümün olması arzularını dile getiren Perdikis, ayrıca çözümün, uluslararası hukuk ilkelerine dayanması ve çözümden sonra egemen, bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti’ne sahip olmalarının teminat altına alınması gerektiğini savundu.

Fileleftheros gazetesine göre Perdikis, gazetecilerin Cenevre öncesinde iyimser olup olmadığı sorusuna karşılık verdiği yanıtta, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafından yapılan açıklamalar nedeniyle iyimser olmadıklarını belirtti.