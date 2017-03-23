Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Bankacılık Yasa Tasarısı’nı görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugünkü toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine devam etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında saat 10.00’da başlayan komite toplantısına CTP Milletvekilleri Birikim Özgür ile Biray Hamzaoğulları, DP Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Dr. Hamit Bakırcı ve Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy katıldı. Komite toplantısında, yasa tasarılarıyla ilgili yetkili ve görevliler de yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasa Tasarısı, bankacılık mevzuatının ülke ihtiyaçları dikkate alınarak, uluslararası standartlar ve AB normları çerçevesinde yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlandı.