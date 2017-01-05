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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün 10:00’da UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

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Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün 10:00’da UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında toplandı.  

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre komite gündeminde bulunan  Piyangolar, Beden Eğitimi ve Spor, Fon Kaynaklarının Kullanımına Yetki Veren, İş, İş Sağlığı ve Güvenliği, Eski Eserler, Kronik Hastalıklar Hastanesi ve Özel Dal Hastaneleri, Piyangolar  ve  Basın İş adlı yasa tasarılarını görüştü.

Komite yasa tasarılarıyla ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.

Toplantıya davetli olarak Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer de katıldı.

UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığındaki toplantıya Başkan Vekili CTP Milletvekili Birikim Özgür, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları katıldı. 

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